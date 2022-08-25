В Ижевске загорелся лицей №24

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Сегодня, 25 августа, в Ижевске загорелось здание лицея №24. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Сообщение о возгорании поступило около 10:00. К моменту прибытия пожарных из окна первого этажа шел дым.
«Пожар ликвидирован в 10.27. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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