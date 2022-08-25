Движение ограничат на трассе Ижевск – Сарапул у деревни Каменное

Водителей просят заранее планировать свой маршрут Фото: Архив КП

На автодороге Ижевск – Сарапул вблизи реки Старая Кенка в районе деревни Каменное в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия временно ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии, с 09:00 29 августа до 21:00 31 августа на участке будет организовано реверсивное движение по одной полосе.

«В дневное время – с 7.00 до 19.00 – регулировать движение на объекте будут регулировщики, в ночное – с 19.00 до 7.00 – будет работать светофор. Преимущество при передвижении будут иметь только автомобили спецслужб», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 1 сентября будут открыты обе полосы движения.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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