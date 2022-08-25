Аномальная жара ожидается в Удмуртии

С 25 по 29 августа на территории Удмуртии ожидается аномальная жара Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 25 по 29 августа на территории Удмуртии ожидается аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра.

«Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7 и более градусов (норма 13-15 градусов)», - говорится в сообщении.

Ранее в Удмуртии зафиксировали атмосферную и почвенную засуху.

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