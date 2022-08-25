Можно ли в Удмуртии привиться «Спутником V» с обновленным антигенным составом

Эффективность первоначальной формулы препарата со временем неизбежно снижается, поскольку вирус постоянно изменяется Фото: Олег ЗОЛОТО

В середине августа стало известно, что состав вакцины «Спутник V» будет изменяться по мере появления новых штаммов коронавируса. Как пояснили в центре им. Гамалеи, эффективность первоначальной формулы препарата со временем неизбежно будет снижаться, поскольку вирус постоянно изменяется.

«Я слышала, что скоро появится новая вакцина, которая будет более эффективна против «Кентавра» и «Дельтакрона». Мне уже пора ревакцинироваться, прошло семь месяцев после последней прививки. Имеет ли смысл мне сейчас ждать новый «Спутник V»? Ведь штаммы сейчас уже будут другие», – спрашивает читательница «КП-Ижевск» Людмила.

Мы обратились с этим вопросом в Министерство здравоохранения Удмуртии. В ведомстве пояснили, что откладывать ревакцинацию не стоит, поскольку в регионе продолжается сезонный рост заболеваемости.

«На данный момент в Удмуртии достаточный запас вакцин, которые показали высокую эффективность в отношении штамма «Омикрон». Эпидемический процесс в республике по-прежнему поддерживается за счет этого штамма, поэтому прививаться нужно», – подчеркивают специалисты.

На данный момент информации о поступлении обновленной вакцины в Удмуртию нет. Также не сообщалось о появлении на территории республики новых штаммов.

По словам экспертов, модификация состава вакцин по мере изменения вируса - это нормальное явление. Эти процессы происходят параллельно и постепенно - пока одни штаммы замещаются другими, в медучреждения поступают вакцины с обновленным составом. При этом не стоит думать, что прежний вариант препарата становится бесполезным – он по-прежнему будет действовать.

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