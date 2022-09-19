Последние новости Ижевска на утро 19 сентября: самолет приземлился вместо Ижевска в Нижнекамске, а у жительницы Удмуртии сгорел гараж

Погода ожидается жаркой, но дождливой Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 19 сентября. Настраивайтесь на новую рабочую неделю вместе с «Комсомолкой» и традиционным обзором главных новостей.

Самолет приземлился в запасном аэропорту

Рейсу «Шереметьево – Ижевск» пришлось остановиться в аэропорту Нижнекамска вместо Удмуртии. Причина – туман. Кстати, жители делились красивыми фотографиями этого природного явления.

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с плитой

Жительница Удмуртии захотела приготовить картошечку. Пока блюдо варилось, она ушла в теплицу. В итоге сгорели гараж и беседка.

Отопление в Ижевске: некоторые дома подают заявки на включение

Более 60 домов подали заявки на включение отопления. Сейчас это делают по обращениям граждан: в жилые дома теплоноситель начнут подавать после того, как среднесуточная температура пять дней будет держаться на уровне +8 градусов и ниже. Но если холодно, можно и не ждать этого срока.

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