Более 60 многоквартирных домов Ижевска подали заявки на подачу тепла

Более 60 многоквартирных домов Ижевска подали заявки на включение отопления Фото: Диля Ахмадишина

Более 60 многоквартирных домов Ижевска подали заявки на включение отопления. Об этом в прямом эфире Центра управления регионов сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Напомним, в жилых домах отопление пока не подключают организованно, но это можно сделать по заявке от управляющей компании.

«Подключение к теплу осуществляется по заявкам от жителей. Это важно, потому что город перешел на оплату отопления по фактически потребленному объему. Это значит, что в летние месяцы мы не будем платить за отопление, а зимой оплата будет проводиться по факту. Поэтому чем раньше дом подключится к системе, тем больше будет сумма в платежке в октябре. Жители должны между собой договориться - все ли согласны включаться. Именно это мы вместе с управляющими компаниями разъясняем горожанам», - рассказал градоначальник.

По его словам, теплоноситель уже доведен до границ многоквартирных домов, запуску тепла не помешают даже перекопы на городских улицах.

Глава города отметил, что в этом году отопительный период в Ижевске начался беспрецедентно рано – соответствующее постановление было подписано 7 сентября.

В первую очередь тепло пришло в социальные учреждения – подключено уже 92% детских садов и школ. Завершить работы планируют до конца недели.

«Горожане должны понимать, что за один день невозможно подать тепло на все объекты, запуск централизованной системы отопления проходит поэтапно, в соответствии с графиком. У энергетиков есть согласованная с муниципалитетом схема, которая рассчитана на 7 дней. При возникновении нештатных ситуаций на сетях во время запуска тепла - порывы, завоздушивание и др. - ресурсоснабжающие компании и обслуживающие организации должны их оперативно устранять, в этом случае сроки подачи отопления увеличиваются», - объяснил Бекмеметьев.

Массовое подключение жилых домов к теплоносителю начнется после прохождения температурного порога: в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе не должна превышать +8 °С.

Подробнее об особенностях нового отопительного периода можно узнать в нашем материале.

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