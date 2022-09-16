Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость16 сентября 2022 11:57

Более 60 многоквартирных домов Ижевска подали заявки на подачу тепла

Теплоноситель уже доведен до границ домов
Дмитрий Коренев
Более 60 многоквартирных домов Ижевска подали заявки на включение отопления

Более 60 многоквартирных домов Ижевска подали заявки на включение отопления

Фото: Диля Ахмадишина

Более 60 многоквартирных домов Ижевска подали заявки на включение отопления. Об этом в прямом эфире Центра управления регионов сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Напомним, в жилых домах отопление пока не подключают организованно, но это можно сделать по заявке от управляющей компании.

«Подключение к теплу осуществляется по заявкам от жителей. Это важно, потому что город перешел на оплату отопления по фактически потребленному объему. Это значит, что в летние месяцы мы не будем платить за отопление, а зимой оплата будет проводиться по факту. Поэтому чем раньше дом подключится к системе, тем больше будет сумма в платежке в октябре. Жители должны между собой договориться - все ли согласны включаться. Именно это мы вместе с управляющими компаниями разъясняем горожанам», - рассказал градоначальник.

По его словам, теплоноситель уже доведен до границ многоквартирных домов, запуску тепла не помешают даже перекопы на городских улицах.

Глава города отметил, что в этом году отопительный период в Ижевске начался беспрецедентно рано – соответствующее постановление было подписано 7 сентября.

В первую очередь тепло пришло в социальные учреждения – подключено уже 92% детских садов и школ. Завершить работы планируют до конца недели.

«Горожане должны понимать, что за один день невозможно подать тепло на все объекты, запуск централизованной системы отопления проходит поэтапно, в соответствии с графиком. У энергетиков есть согласованная с муниципалитетом схема, которая рассчитана на 7 дней. При возникновении нештатных ситуаций на сетях во время запуска тепла - порывы, завоздушивание и др. - ресурсоснабжающие компании и обслуживающие организации должны их оперативно устранять, в этом случае сроки подачи отопления увеличиваются», - объяснил Бекмеметьев.

Массовое подключение жилых домов к теплоносителю начнется после прохождения температурного порога: в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе не должна превышать +8 °С.

Подробнее об особенностях нового отопительного периода можно узнать в нашем материале.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии будут судить банду из 13 наркоторговцев

Два подростка пострадали в столкновении мотоцикла и легковушки в Удмуртии

В Удмуртии на 17,6% увеличилась выдача «кредиток»

Ремонт подземного перехода возле УдГУ в Ижевске продолжат в 2023 году