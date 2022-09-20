Последние новости Ижевска на утро 20 сентября 2022 года: пожар на лакокрасочном предприятии, взрыв газа в жилом доме и санитарный автомобиль, врезавшийся в мусоровоз

Скриншот видео с тушения пожара на ул. Салютовской Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 20 сентября. В Ижевске до +20 °C и местами небольшие дожди. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события понедельника, который, к сожалению, оказался богат на происшествия.

Взорвался газ

Утром 19 сентября на улице Степана Разина произошел взрыв бытового газа. Дом остался цел, но два жильца квартиры, где случилась авария, попали в больницу. Особенно сильно пострадала женщина – она получила обширные ожоги и оказалась в реанимации.

ДТП с мусоровозом и санитарным автомобилем

Вечером того же дня в Удмуртии произошло ДТП с участием санитарного автомобиля и мусоровоза. 60-летний водитель санитарного автомобиля выехал на встречаю полосу, где и произошло столкновение. Пациентов и врачей в машине не было.

Пожар в Завьялово

Следующей стала новость о пожаре в Завьялово. Там загорелся пристрой к административному зданию на площади около 150 квадратных метров. К счастью, люди успели покинуть помещение. Информации о пострадавших пока нет.

Пожар на лакокрасочном предприятии

В 20:40 случился еще один крупный пожар – уже в Ижевске. Загорелось здание по изготовлению лакокрасочной продукции на улице Салютовской. В 23:24 была объявлена локализация, а открытое горение ликвидировали к 00:27. Здесь, по имеющимся данным, также обошлось без пострадавших, но пожар затронул около 5 тыс. кв. м площади, кроме того, у строения обвалилась кровля.

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