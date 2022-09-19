В Завьялово загорелось административное здание

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Вечером 19 сентября в селе Завьялово загорелся пристрой к административному зданию. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, сообщение о возгорании поступило около 18:30.

«К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, происходило горение пристроя открытым пламенем», - говорится в сообщении.

Спасатели организовали два боевых участка тушения. Предварительная площадь пожара – 150 квадратных метров.

«По информации от администрации объекта, все люди покинули здание. На месте находятся все необходимые силы и средства», - сообщили в ведомстве.

Информация уточняется.

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