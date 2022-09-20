Фото с места пожара площадью 5000 квадратных метров на предприятии «Палиж» в Ижевске

Возгорание произошло в складе сырья
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Здание лакокрасочного производства в столице Удмуртии было объято пламенем несколько часов. Возгорание зафиксировали в 20.40. В момент прибытия пожарных горело содержимое складского помещения на площади около 5000 квадратных метров. Пожару присвоили 3 уровень сложности.
Нетронутые огнем площади пожарные проливали водой
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Ирина, жительница расположенного неподалеку дома, рассказала, что они с семьей услышали хлопков, перепугались, но из дома выходить не рискнули. Узнали причину звуков в интернете и лишь тогда решили посмотреть на то, что происходит.
Отстаивали пожарные и здание колледжа
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Также жители рассказали, что стоящее в непосредственной близости от производства здание Ижевского политехнического колледжа обливали водой из двух пожарных машин.
Дорога вокруг предприятия была перекрыта
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Журналистов на территорию предприятия по вполне понятным причинам пустили неохотно, и все время съемок мы находились под зорким взглядом сотрудника МЧС.
Пожарные рукава лежали по всей территории предприятия
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Воздух вокруг едкий, поэтому нас попросили работать максимально быстро. Несколько фотографий, небольшой видеофрагмент, и мы вновь отправляемся за ограждение, где собрались сотрудники горящего производства.
Борьба с огнем ведется уже несколько часов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
«Жалеете нас, да? Мы и сами себя жалеем! Как раз и горит цех, где мы работаем. Там находится склад сырья. Завтра, судя по всему, у нас выходной. Пока даже представить не можем, что там могло произойти, почему началось возгорание», - поделились эмоциями работники лакокрасочного предприятия.
Свои действия сотрудники МЧС корректировали с помощью летательного аппарата
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Масштаб возгорания и очаги огня сотрудники МЧС контролируют с помощью дрона, который время от времени запускают в воздух.
Несколько минут на отдых и снова на тушение пожара
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Вымотанные пожарные прибегали к штабной палатке и, выпив воды, вновь отправлялись бороться с огнем.
Огонь удалось локализовать
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В 00:27 20 сентября МЧС сообщили о ликвидации открытого горения, но судя по всему ночь у пожарных будет долгой.
Полностью пожар еще не потушен
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По факту возгорания Прокуратура республики начала проверку.
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