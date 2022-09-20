Фото с места пожара площадью 5000 квадратных метров на предприятии «Палиж» в Ижевске

Возгорание произошло в складе сырья Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Здание лакокрасочного производства в столице Удмуртии было объято пламенем несколько часов. Возгорание зафиксировали в 20.40. В момент прибытия пожарных горело содержимое складского помещения на площади около 5000 квадратных метров. Пожару присвоили 3 уровень сложности.

Нетронутые огнем площади пожарные проливали водой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ирина, жительница расположенного неподалеку дома, рассказала, что они с семьей услышали хлопков, перепугались, но из дома выходить не рискнули. Узнали причину звуков в интернете и лишь тогда решили посмотреть на то, что происходит.

Отстаивали пожарные и здание колледжа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Также жители рассказали, что стоящее в непосредственной близости от производства здание Ижевского политехнического колледжа обливали водой из двух пожарных машин.

Дорога вокруг предприятия была перекрыта Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Журналистов на территорию предприятия по вполне понятным причинам пустили неохотно, и все время съемок мы находились под зорким взглядом сотрудника МЧС.

Пожарные рукава лежали по всей территории предприятия Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Воздух вокруг едкий, поэтому нас попросили работать максимально быстро. Несколько фотографий, небольшой видеофрагмент, и мы вновь отправляемся за ограждение, где собрались сотрудники горящего производства.

Борьба с огнем ведется уже несколько часов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Жалеете нас, да? Мы и сами себя жалеем! Как раз и горит цех, где мы работаем. Там находится склад сырья. Завтра, судя по всему, у нас выходной. Пока даже представить не можем, что там могло произойти, почему началось возгорание», - поделились эмоциями работники лакокрасочного предприятия.

Свои действия сотрудники МЧС корректировали с помощью летательного аппарата Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Масштаб возгорания и очаги огня сотрудники МЧС контролируют с помощью дрона, который время от времени запускают в воздух.

Несколько минут на отдых и снова на тушение пожара Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вымотанные пожарные прибегали к штабной палатке и, выпив воды, вновь отправлялись бороться с огнем.

Огонь удалось локализовать Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 00:27 20 сентября МЧС сообщили о ликвидации открытого горения, но судя по всему ночь у пожарных будет долгой.

Полностью пожар еще не потушен Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По факту возгорания Прокуратура республики начала проверку.

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