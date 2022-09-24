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Общество24 сентября 2022 10:24

Автобус №28 в Ижевске будет дополнительно заезжать в поселок Первомайский

Изменения в маршруте начнут действовать уже с понедельника
Дмитрий Коренев
С понедельника на автобусном маршруте №28 в Ижевске вводится дополнительный заезд в поселок Первомайский

С понедельника на автобусном маршруте №28 в Ижевске вводится дополнительный заезд в поселок Первомайский

Фото: Архив КП

С понедельника, 26 сентября, на автобусном маршруте №28 в Ижевске вводится дополнительный заезд в поселок Первомайский. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Дополнительный заезд в поселок Первомайский будет осуществлять автобус, начинающий движение от остановки «Сквер металлургов» в 12:25», – говорится в сообщении.

С остановки «Пос. Первомайский» автобус будет уходить в 13:30.

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