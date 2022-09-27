Вход в школу № 88 в Ижевске превратился в огромный стихийный мемориал Фото: Мария Бакланова

Страшный кровавый рекорд... В Ижевской школе №88 26 сентября погибли 17 человек, ранены 24. За 15 минут бывший ученик этой же школы 34-летний Артем Казанцев застрелил 11 детей и шесть взрослых – учителей и охранников.

Жертвами Ильназа Галявиева в казанской гимназии стали 9 человек, пермский убийца Тимур Бекмансуров убил шестерых в родном университете, в Ульяновской области Руслан Ахтямов застрелил нянечку и двоих спящих малышей в детском саду. Трагедии повторялись каждые полгода. Так почему же не удалось остановить самую массовую и, вероятно, самую спланированную атаку последних лет?

«БЫЛО СЛЫШНО, КАК ХРИПЯТ И УМИРАЮТ РЕБЯТА»

10.46. В школе заканчивался третий урок, когда на пороге появился мужчина в черном. Из двух пистолетов молча открывает огонь по охранникам – один погиб сразу, второй успел перед смертью нажать тревожную кнопку. Пули полетели в детей. Раненый десятиклассник укрылся в кабинете директора, начиналась паника. В школьные чаты полетело сообщение: «Прячьтесь!».

Переписки школьников выглядят страшно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Спецслужбы приехали уже через три минуты после сигнала, но к этому времени человек в черном уже прошел несколько этажей, убивая всех, кто попадался на глаза.

- Мы слышали хлопки с первого этажа, думали, кто-то балуется. У нас шел английский в 403 кабинете в это время, - рассказывает чудом выживший в бойне девятиклассник Николай (имена всех детей изменены – Ред.). - Урок вела Маргарита Михайловна Сахарных, она вышла проверить, что происходит и уже не вернулась…

57-летняя учительница столкнулась лицом к лицу с незнакомцем в одежде с нацистской символикой и балаклаве.

- Говорят, что в чатах рассылали сообщение, что двери надо закрывать, но у нас это не увидел никто. Когда Маргарита Михайловна упала, мы все побежали прятаться. Сбились в одну кучу в углу… , - с трудом делится жуткими воспоминаниями девятиклассник. - Но он зашел, увидел нас и много раз стрелял. Перезаряжал пистолет и снова стрелял…Из всего класса выжили только четверо. Я сидел с закрытыми глазами, было страшно, с каждым выстрелом меня оглушало, думал - лишь бы не попал! Слышал, что одноклассник Вася был еще жив, говорил, что тяжело дышать, и ему надо лечь на пол, а там места вообще не было. Было слышно, как хрипят, как умирают ребята. А потом пришли спасатели….

Тело преступника нашли в этом же кабинете. Он покончил собой.

ХРАНИЛ В КВАРТИРЕ ЦЕЛЫЙ АРСЕНАЛ

Убийца – Артем Казанцев – жил в доме в 200 метрах от школы с мамой и бабушкой. Его бабушка раньше работала в этой школе вахтером, он сам ее окончил много лет назад. А значит, отлично знал все входы-выходы.

Артем Казанцев устроил стрельбу в школе, которую закончил

Бывший старший следователь СУСК по борьбе с организованной преступностью Сергей Николаев (имя изменено по просьбе эксперта) проанализировал действия Казанцева.

- Не исключено, что место для своей расправы Казанцев выбирал из-за близкого расположения к дому. Ему необходимо было максимально быстро, и не привлекая внимания дойти до школы. И время выбрал не случайное – ближе к 11 часам люди в основном на работе, родители уже отвели детей в садики и школы.

Почему никто не остановил Казанцева? Ведь судя по сообщениям источников в спецслужбах, он готовился к нападению год. А камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в черном, похожего на убийцу, рядом со школой в день расстрела в 8 утра.

- Он рос на наших глазах. Всегда спокойный, но одинокий. Никогда не здоровался, опускал глаза. Мне всегда казалось, что у него что-то не так с психикой, но про диагноз мы не знали. Ни разу не видели его с друзьями или девочками. Очень часто ходил в черной маске до самых глаз, - рассказала соседка Казанцева.

Преступник жил рядом со школой Фото: Архив КП

Вот почему внешний вид в то утро не вызвал подозрений у соседей. Но как ему удалось скрывать целый арсенал к квартире?

- Запах от оружия и патронов очень специфический, особенно когда его так много, - рассуждает Николаев. - Кроме того, обоймы продаются отдельно от патронов. Соответственно, преступник должен был зарядить их незадолго до того, как использовать. На руках могли остаться следы масла - это должно было привлечь внимание родственников.

Следователи пока не разглашают результаты допроса родных Казанцева, однако известно, что при обыске в его квартире нашли пять телефонов и записку в компьютере. В ней Казанцев описал, что купил оружие нелегально, а целью нападения выбирал детские сады и военкоматы. Никаких мотивов, кроме ненависти к окружающим, у Казанцева, согласно записке, не было.

На бойню в школе он взял два пистолета Макарова и сотни патронов, на обоймах красным цветом вывел слово «Ненависть».

«ТУРНИКЕТЫ ВООРУЖЕННОГО НЕ ОСТАНОВЯТ»

И вот вооруженный безумец двинулся в школу. Попадись он на глаза патрульным, его остановили бы из-за футболки с нацистской символикой. Но путь – две минуты. Казанцев спокойно вошел в здание школы.

- Если бы были камеры по периметру и профессиональная охрана, его бы заметили на подходе. При этом один из охранников должен быть постоянно у монитора, а другой – на входе. Тогда бы его остановили, - считает наш эксперт.

Но в 88-ой школе была лишь рамка металлодетектора и турникет. Убив охранников, безумец мгновенно расчистил себе путь пулями.

Охранник Николай Киселев пытался помешать убийце Фото: из соцсетей

- Его целью было убить как можно больше – поэтому столько патронов. При этом, видимо, пистолеты у него висели на приспособлении типа карабинов – чтобы удобнее было перезаряжать, - рассуждает Николаев. - Возможно также, что Казанцев стрелял сразу из двух рук. Каких-либо специальных навыков для этого не требуется, ведь точность не была его целью. И стрелял он практически в упор.

К счастью, многие учителя смогли вовремя среагировать и закрыться с учениками в классах. Трудно представить, что они пережили, но главное - выжили.

- Именно быстрая реакция учителей, заблокировавших вход в классы, предотвратила еще большее количество жертв, - отмечает Николаев.

ВЯЛОТЕКУЩАЯ ШИЗОФРЕНИЯ

Уже после расстрела стало известно, что последние два года Казанцев состоял на учете у психиатра с диагнозом «вялотекущая шизофрения», за неделю до нападения на школу он посещал своего врача. Сейчас специалиста, у которого он наблюдался, опрашивают следователи.

- Предугадать, что человек с таким диагнозом пойдет убивать, сложно, - комментирует врач-психотерапевт, психолог Николай Стрелков, - Шизофреники разделяются на две группы – с психотическими и психопатическими расстройствами. Когда человек в психозе, у него галлюцинации и бред, он заметен для врачей и даже для окружающих. А психопатические личности могут сыграть нормального человека. Артем Казанцев наподобие пермского Тимура Бекмансурова (устроил массовый расстрел в Пермском университете 20.09.2021 – Ред.) – человек ненавидящий людей, убежденный, что все вокруг зло. Психика у обоих была не настолько сломана - они могли войти в доверие, знали, где нужно улыбнуться и сохраняли контроль над своим поведением. Такие могут не вызывать подозрений.

Трагедия произошла утром 26 сентября Фото: Архив "КП"

Как пояснил Стрелков, именно потому психопаты признаются судом виновными в совершении преступлений, а психотиков суды отправляют на принудительное лечение.

Следствие только началось. Пока об арестах директора ЧОП, охранявшего школу или других лиц, СУ СК официально не сообщает.

ПАМЯТЬ

Погибли, спасая детей.

Погибшие учителя пытались защитить учеников

Трое из жертв Артема Казанцева – педагоги. Учитель математики Наталья Ведерникова - педагог с более чем 25-летним стажем, которую ребята очень ценили и уважали. Ценой собственной жизни заслонила детей от ранений и Светлана Суханова, которая обучала мальчишек и девчонок изобразительному искусству. Она в профессии тоже давно - 27 лет.

- Светлана Ивановна преподавала у нас ИЗО и черчение. Самый лучший классный руководитель, - в шоке ее ученики.

Как могла пыталась спасти школьников и Маргарита Сахарных. Именно в том кабинете, где она вела свой последний урок английского, безумец покончил собой.

Все педагоги старались, как могли защитить детей – закидывали двери партами, велели лечь на пол, успокаивали… Когда началась эвакуация, выбегали вместе со школьниками без верхней одежды, чтобы не терять время. Впрочем, в соседних офисных зданиях помогли - так, большую группу учеников разместил у себя один из местных банков.

- Учителя проявили героизм, спасали детей, жертвуя своей жизнью, благодарю весь педагогический коллектив, - отметил в своем соболезновании родным погибших министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сейчас учащиеся 88-ой школы учатся дистанционно. Желающие смогут перевестись в другие школы Ижевска. В регионе открыта горячая линия психологической поддержки. До 29 сентября в республике объявлен трехдневный траур.

На место трагедии прибыл глава СК РФ Александр Бастрыкин Фото: Мария Бакланова

Люди идут к школе с цветами и игрушками. На стихийном мемориале горят сотни свечей….

ЧИТАЙТЕ ТАЖЕ:

Последние новости о стрельбе в школе № 88 в Ижевске: убийца был шизофреником, жертв стало больше

Собрали последние новости о стрельбе в школе № 88 в Ижевске (подробности)

«Было слышно, как много крови льется»: очевидцы рассказали, о последних выстрелах напавшего на школу № 88 в Ижевске

Выжившие ученики рассказали, как закончилась стрельба в школе № 88 в Ижевске (подробности)

Не планировал сдаваться живым: восстановили путь убийцы, устроившего стрельбу в школе № 88 в Ижевске

Бывший следователь описал путь убийцы, устроившего стрельбу в школе № 88 в Ижевске (подробности)