Рост тарифов на ЖКХ в декабре: как изменятся платежки у жителей Ижевска

Платежки с расчетами по новым тарифам придут в январе 2023 Фото: Мария Бакланова

С 1 декабря по всей стране повысили плату за услуги ЖКХ. Обычно рост происходит с 1 июля, но в этот раз индексация произойдет не по графику. Минэкономразвития объяснили это необходимостью ремонтировать трассы, водопроводы и другие объекты. При этом власти уверяют, что в июле 2023 года поднимать цены не будут. «Комсомолка» разбиралась, какие тарифы установят для Ижевска и как изменится оплата в ближайшее время.

Новые тарифы

Известие о внеочередном росте тарифов возмутило жителей города. В соцсетях жители оставляют гневные комментарии:

«Достали уже эти цены на жилье», – пишет Надежда.

«9% это грабеж. Раньше помню – тарифы поднять нельзя было больше 4%... А сейчас что изменилось? Люди получают огромные зп, лучше стали жить?» – высказывается Лара.

«Терпим дальше», – коротко комментирует Аидочка.

Власти при этом говорят, что повысить тарифы раньше срока нужно, чтобы система ЖКХ в принципе функционировала.

«Это вынужденная мера, связанная с инфляционными процессами и необходимостью обеспечения бесперебойной работы коммунальной отрасли для сохранения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям страны и региона», – сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Максимальный рост тарифов по всей стране составит 9%. Исключением в Удмуртии стал только Глазов, потому что там проводят программы концессионного соглашения. В Ижевске порог не превысят.

– Электричество поднимется с 4,26 руб./КВт*ч до 4,62 руб./КВт*ч;

– Вывоз ТКО раньше стоил 99,24 руб./чел. для жителей многоквартирных домов (МКД) и 95,93 для жителей частных домов. Цены вырастут до 110,16 руб./чел. для жителей МКД и 106,49 руб./чел. для жителей частных домов;

– Газ для потребителей, использующих газовую плиту, рассчитывали по цене 6,22 руб./кв. м. Теперь – 6,75 руб./кв. м. Для потребителей, использующих газовую плиту и газовый водонагреватель, прежние тарифы составляли 6,12 руб./кв. м. Их подняли до 6,64 руб./кв. м. Для потребителей, использующих газ на отопление, топливо стоило 5872,93 руб./1000 кв. м, а теперь – 6351.41 руб./1000 кв. м;

– Тариф на холодную воду составлял 37,38 руб./куб. м, он вырос до 39,24 руб./кв. м;

– Водоотведение раньше стоило 27,02 руб./кв. м, цены подняли до 28,37 руб./кв. м;

– Теплоснабжение рассчитывали по цене 2230,63 руб./Гкал, теперь стоимость составит 2431,39 руб./Гкал;

– Горячая вода поднимется в цене с 169,03 руб./куб. м до 187,62 руб./куб. м.

Ранее федеральные СМИ подчеркивали, что в июле 2023 года индексации тарифов не будет. На сайте главы и правительства Удмуртии об этом не говорится.

Также с 1 января вырастут взносы на капремонт. Для домов без лифта тариф поднимется до 8,9 рублей за квадратный метр, а для домов с лифтом – до 9,7 рублей.

Как изменится платежка

Предсказать, как изменится платежка в декабре для домов, где установлены общедомовые приборы учета (ОДПУ), трудно. Дело в том, что в зависимости от реального потребления сумма платежа в каждый месяц будет разная. В холодные месяцы мы будем платить больше, летом – не будем вообще.

Декабрь 2022, скорее всего, окажется холоднее ноября. Соответственно плата за отопление будет выше. Особенно по кошельку ударит январь: после затратных новогодних праздников придется и за отопление больше заплатить, и тарифы на остальные услуги поднимутся.

Но мы можем сделать предположения, как изменится платеж в октябре 2023 при условиях, что среднемесячная температура будет той же, в июле поднимать цены на ЖКУ не будут, а потребление останется на том же уровне.

Для примера мы взяли платежку в семье из двух человек, живущей в «хрущевке» в двухкомнатной квартире и пользующейся газовой плитой. В доме есть ОДПУ, нет лифта, а в квартире – счетчика горячей воды.

Так изменится оплата для конкретной квартиры за октябрь 2023

В итоге общая сумма до индексации тарифов в декабре составила 5 300,93 рубля. Через год такая семья заплатит 5 779,86 рублей. Разница – 478,93 рубля. То есть платеж вырастет на 8%, что вписывается в предельный индекс.

Как можно сэкономить?

Во-первых, для экономии можно воспользоваться льготами. Если плата за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от совокупного дохода семьи, вы можете получить субсидию. Многодетные семьи могут получить компенсацию в размере 30% от потраченных на «коммуналку» денег.

Также не стоит забывать, что львиную долю платежки составляет плата за отопление. На нем тоже можно сэкономить. Во-первых, сравнивайте свои платежки с документами других домов (это должны быть дома и квартиры одного типажа. Например, двушку в хрущевке нужно сравнивать с двушкой в другой хрущевке). Если цифры будут выше, чем у соседей, это повод заподозрить. что в доме есть проблемы со счетчиками.

Есть и глобальное решение проблемы: энергоэффективный капремонт. Такой метод подойдет домам со спецсчетами. В его рамках из дома делают «термос», чтобы тепло не уходило, и ставят систему погодного регулирования, которая берет столько ресурсов, сколько нужно. В работы придется вложиться, но они быстро окупятся. Подробнее об этом «Комсомолка» рассказывала здесь.

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