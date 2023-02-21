Последние новости Ижевска на утро 21 февраля: школа №88 открылась, предстоящие снегопады и миллиардные убытки завода «Лада»

Ижевск Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 февраля, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода: -10 градусов, пройдет снег.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Школа №88 вновь открыла свои двери

Школа №88 в Ижевске вновь открылась Фото: Мария Бакланова

Накануне, 20 февраля ученики школы №88, которая была закрыта на ремонт после страшной стрельбы, пришли на учебу в родные стены. Побывали на месте и посмотрели, как начался их первый учебный день.

Грандиозные убытки

Сейчас на заводе планируют запустить производство электрической версии Lada Largus Фото: Мария Бакланова

За 2022 год выручка завода «Лада-Ижевск» снизилась на 3,6 млрд рублей. Это рекордный чистый убыток для компании.

Предстоящие снегопады

Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Уже с сегодняшнего дня синоптики обещают снегопад, который может продлиться – до пятницы. Температурный фон будет то повышаться, то подниматься, но в воскресенье резко и уверенно потеплеет. Подробный прогноз погоды на неделю читайте в новости.

Уход чиновницы

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Динара Алпашаева ушла с поста директора Корпорации развития Удмуртии. Она занимала это место с декабря 2020 года. Чиновница написала заявление по собственному желанию.

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