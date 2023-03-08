Ижевск как Швейцария: показываем, как снежные горы во дворах помогают почувствовать себя настоящим альпинистом

Штурм Подлесного пика. Фото: Мария Бакланова

Конец зимы – время снежных куч, даже гор. В каждом дворе есть как минимум одна такая. Они раздражают жильцов и особенно автомобилистов – ведь они могут перекрыть обзор. А что будет, когда все начнет таять?

Но «Комсомолка» решила не унывать и увидеть плюсы даже в негативных проявлениях зимы. Ведь снежные горы могут стать отличной альтернативой Альпам и Эльбрусу.

Подлесные пики

Для прогулки мы выбрали горы на улице 8-й Подлесной. О них нам рассказала читательница Ирина. По ее словам, это снег, который собрали с территории дома. Жильцы платят за его вывоз, но пока он лежит на улицах и радует детей и нашего альпиниста.

Эльбрус, говорите, покоряли? А гору на Подлесной видели? Фото: Мария Бакланова

Эффектные кадры можно сделать не только в Нечкино Фото: Мария Бакланова

Покоренная снежная вершина. Фото: Мария Бакланова

Вот только с кучей на 8-й Подлесной, по мнению Ирины, есть проблема: ее пополняет не только управляющая компания, но и городские подрядчики. А платить за вывоз чужого снега жильцы не хотят.

По соседству лежит не менее впечатляющая гора. Ее мы тоже решили покорить. Фото: Мария Бакланова

Снег, вершины, крутой образ… Ижевские Альпы помогут пополнить коллекцию крутых фотографий для соцсетей. Фото: Мария Бакланова

Наш журналист за день покорил две вершины. Неплохо для начинающего альпиниста. Фото: Мария Бакланова

Впрочем, в администрации города заверили, что городские подрядчики на придомовой территории домов по ул. 8-й Подлесной снег не складировали.

Как убирают снег

Снег с городских территорий обычно убирают в ночное время – чтобы не мешать трафику. Его вывозят на снегосвалку по ул. Пойма.

Содержанием дорог занимаются подрядчики. В первую очередь они чистят проезжую часть, а уже потом пешеходные дорожки. Подробнее о чистке улиц в городе «Комсомолка» писала здесь.

А вот во дворе чисткой снега занимается управляющая компания. При этом вывозить его бесплатно не получится – собственники должны установить взнос на эти цели. Подробнее мы рассказывали об этом здесь.

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