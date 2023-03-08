Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 марта 2023 12:30

Ижевск как Швейцария: показываем, как снежные горы во дворах помогают почувствовать себя настоящим альпинистом

Зачем ехать далеко ради красивых кадров?
Анастасия Захарова
Штурм Подлесного пика.

Штурм Подлесного пика.

Фото: Мария Бакланова

Конец зимы – время снежных куч, даже гор. В каждом дворе есть как минимум одна такая. Они раздражают жильцов и особенно автомобилистов – ведь они могут перекрыть обзор. А что будет, когда все начнет таять?

Но «Комсомолка» решила не унывать и увидеть плюсы даже в негативных проявлениях зимы. Ведь снежные горы могут стать отличной альтернативой Альпам и Эльбрусу.

Подлесные пики

Для прогулки мы выбрали горы на улице 8-й Подлесной. О них нам рассказала читательница Ирина. По ее словам, это снег, который собрали с территории дома. Жильцы платят за его вывоз, но пока он лежит на улицах и радует детей и нашего альпиниста.

Эльбрус, говорите, покоряли? А гору на Подлесной видели?

Эльбрус, говорите, покоряли? А гору на Подлесной видели?

Фото: Мария Бакланова

Эффектные кадры можно сделать не только в Нечкино

Эффектные кадры можно сделать не только в Нечкино

Фото: Мария Бакланова

Покоренная снежная вершина.

Покоренная снежная вершина.

Фото: Мария Бакланова

Вот только с кучей на 8-й Подлесной, по мнению Ирины, есть проблема: ее пополняет не только управляющая компания, но и городские подрядчики. А платить за вывоз чужого снега жильцы не хотят.

По соседству лежит не менее впечатляющая гора. Ее мы тоже решили покорить.

По соседству лежит не менее впечатляющая гора. Ее мы тоже решили покорить.

Фото: Мария Бакланова

Снег, вершины, крутой образ… Ижевские Альпы помогут пополнить коллекцию крутых фотографий для соцсетей.

Снег, вершины, крутой образ… Ижевские Альпы помогут пополнить коллекцию крутых фотографий для соцсетей.

Фото: Мария Бакланова

Наш журналист за день покорил две вершины. Неплохо для начинающего альпиниста.

Наш журналист за день покорил две вершины. Неплохо для начинающего альпиниста.

Фото: Мария Бакланова

Впрочем, в администрации города заверили, что городские подрядчики на придомовой территории домов по ул. 8-й Подлесной снег не складировали.

Как убирают снег

Снег с городских территорий обычно убирают в ночное время – чтобы не мешать трафику. Его вывозят на снегосвалку по ул. Пойма.

Содержанием дорог занимаются подрядчики. В первую очередь они чистят проезжую часть, а уже потом пешеходные дорожки. Подробнее о чистке улиц в городе «Комсомолка» писала здесь.

А вот во дворе чисткой снега занимается управляющая компания. При этом вывозить его бесплатно не получится – собственники должны установить взнос на эти цели. Подробнее мы рассказывали об этом здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда в парках Ижевска закроют катки?

Запись первоклассников в школы стартует в Удмуртии 20 марта

Уж лучше мимоза: Самые трэшовые поздравления от коллег-мужчин на 8 Марта

ИнтересноеЖКХ Ижевска