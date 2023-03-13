Погода на неделю в Ижевске: долгожданная весна принесет +5 градусов

Ночью ожидаются перепады температур Фото: Мария Бакланова

Середина марта подарит жителям Удмуртии по-настоящему мартовское тепло. Но при этом не исключаются ночные перепады температур. Синоптики предупреждают об осадках в начале недели, зато к середине недели мы сможем насладиться первыми солнечными деньками. «Комсомолка» расскажет подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник 13 марта, на столбике термометра в Ижевске днем ожидается от +2°С до +5°С, а к ночи похолодает до -8°С.

Во вторник, 14 марта, по данным Росгидрометцентра, в столице Удмуртии ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем. Температура днем сохранится в пределах +2°С, ночью до -3°С. При этом сервис Яндекс.Погода сообщает об отрицательных показаниях температур – от 0°С до -2°С. Ветер западный около 5 м/с.

В среду, 15 марта, в Ижевске ожидается облачная с прояснениями погода. Росгидрометцентр и сервис Яндекс.Погода обещают повышение температуры – до +4°С. Ночью от -2 до -0°С. Ветер юго-западный 4-6 м/с.

В четверг, 16 марта, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +3°С, а ночью опустится до 0°С. В течение суток сохранится южный ветер около 3-4 м/с.

В пятницу, 17 марта, по данным сервиса Яндекс.Погода, над Ижевском сгустятся тучи, но осадков не ожидается. А вот Гидрометцентр обещает, что в первой половине дня иногда будет выглядывать солнышко. Температура воздуха днем составит +3…+4°С, ночью будет прохладнее, до -2°С.

В субботу, 18 марта, по данным Росгидрометцентра, В Ижевск могут вернуться дожди. Днем воздух прогреется до +3°С, ночью столбик термометра опустится на отметку до -4°С.

В воскресенье, 19 марта, будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, это самый прохладный день недели. Так, температура воздуха в первой половине дня составит 0…+1°С. Ночью похолодает до -2°С. Северный ветер сменится на юго-восточный, его скорость составит около 1-2 м/с.

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