Погода на декабрь: эксперты прогнозируют суровые холода в Удмуртии

Делимся прогнозом погоды на этот месяц Фото: Мария Бакланова

В ноябре жителям Ижевска пришлось пережить мощные снегопады, которые серьезно затрудняли передвижение машин и пешеходов. «Комсомолка» узнала, какую погоду нам ждать в первом зимнем месяце.

Итоги ноября

По наблюдениям постоянного эксперта «Комсомолки», старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрия Адаховского, ноябрь выдался достаточно холодным.

«Средняя температура составила -7,9 °С, что заметно ниже многолетних значений. Потепление климата в республике, активно начавшее проявляться с 2000-х годов, сопровождалось в первую очередь ростом осенне-зимних температур и наиболее ярко проявило себя в промежутке 2000 – 2016 (весенне-летний сезон) годов», – прокомментировал эксперт.

График предоставлен Дмитрием Адаховским

Суровые холода

Говорить об однозначно холодном предстоящем декабре в целом пока рано, но первая декада зимнего месяца ожидается по-январски морозной.

«Декабрь уже может считаться полностью зимним со средними месячными температурами ниже -10 °С. Самым холодным он был в 1955 г. со средней температурой -22,3 °С. В современный климатический отрезок самым морозным стал декабрь 2002 года, когда почти весь месяц держались температуры ниже -20 °С.

«Теплее всего было в декабре 2006 года. Тогда средняя температура составила -4,7 °С. Особенностью активно продвигающегося к нам сибирского антициклона является его высокая устойчивость», – рассказал Дмитрий Адаховский.

Отметим, что данные из интернет-сервисов расходятся. Гисметео в декабре настраивает на резкие температурные скачки: в первую неделю месяца столбик термометра будет стабильно опускаться до -16 °С, после чего ожидается потепление до -3 °С. С 20-х чисел декабря синоптики обещают морозы и до -31 °С, при этом солнечных дней практически не будет.

Яндекс.Погода обещает пасмурный, но относительно теплый декабрь: дневные температуры не будут опускаться ниже -14 °С, а ночные достигнут -15 °С.

Данные интернет-сервиса Погода Майл.ру говорят о том, что средняя дневная температура в декабре составит -13 °С, а ночная -20 °С. Во второй половине месяца прогнозируется незначительное потепление до -10 °С.

Народные приметы

Если верить наблюдениям наших предков, появление снегирей в декабре предвещает суровые морозы. Так что смело можно утеплять носы шарфами и укутываться в несколько слоев одежды.

«Комсомолка» желает горожанам здоровья и прекрасного зимнего настроения!

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