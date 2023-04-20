Как в начале апреля выглядели ижевские парки, которые благоустраиваются в 2023 году

Показываем, как выглядят сейчас парки, которые отремонтируют в 2023 Фото: Мария Бакланова

С приходом тепла в Ижевске стартует благоустройство общественных пространств. Летом 2023 года должны заметно преобразиться два из них – Березовая роща на улице Авангардной и парк Тишино на улице Архитектора Берша. Работы начались в прошлом году, но приостанавливались на зиму. Теперь, когда сошел снег, уже виден заметный прогресс по сравнению с тем, что было раньше. «Комсомолка» решила вспомнить, как Тишино и Березовая роща выглядели до начала благоустройства, а также показать, как дела обстоят после зимы. Ну и, конечно же, узнаем, как все будет выглядеть, когда работы завершатся.

Как дела в Березовой роще

Березовая роща – большой сквер со старыми деревьями и особенным рельефом. Сюда на родник ходили еще наши бабушки. За годы парк сильно обветшал, зарос. Но в ближайшее время пространство собираются превратить в современную рекреационную зону.

Хотя ремонт идет непросто. Первоначально планировалось разбить его на семь этапов – по одному в год. Позже, по поручению главы Удмуртии, срок сократили с семи до трех лет.

Так выглядела Березовая роща весной 2022 года Фото: Амир Закиров

В парке было довольно грязно Фото: Амир Закиров

Дорожки тоже приведут в порядок Фото: Амир Закиров

Этап прошлого года включал ремонт самых важных с социальной точки зрения элементов, в частности, спуска к Карлутке. Но уже в процессе появились трудности: заболоченная почва не позволяла построить лестницу так, как планировалось изначально. В проектно-сметную документацию пришлось вносить изменения. Работы перенесли на 2023 год, но возникла другая проблема: горожане лишились привычного маршрута. Ходить по крутому обледеневшему склону было не то что неудобно, а попросту опасно. Тогда до весны обустроили временную лестницу.

Без лестницы на этом участке не обойтись Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году выполнят сразу два этапа. В перечне работ:

- организация постоянного спуска к речке;

- обустройство парковки;

- строительство площадки для выгула собак;

- создание зоны тихого отдыха с навесами;

- строительство широкой велодорожки (2 метра);

- благоустройство берега Карлутки – там появится деревянный настил.

В начале апреля Березовая роща выглядела так Фото: Мария Бакланова

Парк обещает стать красивым общественным пространством Фото: Мария Бакланова

Подход к тому самому спуску Фото: Мария Бакланова

Лестницу переделают, надеемся, что и с тропинкой рядом что-то сделают Фото: Мария Бакланова

На участке можно заметить строительный мусор Фото: Мария Бакланова

Здесь появятся велодорожки Фото: Мария Бакланова

Так, по проекту дизайнеров, будет выглядеть настил на берегу Карлутки. Фото: Центр территориального развития Удмуртии

Стройка в Тишино

Ремонт парка Тишино тоже начался в прошлом году. Напомним, проект поддержал побывавший в Ижевске председатель правительства России Михаил Мишустин. После этого на благоустройство выделили средства.

Парк Тишино в 2022 году до начала ремонта Фото: Амир Закиров

Жители улицы Архитектора Берша очень ждали благоустройства парка Фото: Амир Закиров

В парк было сложно попасть Фото: Амир Закиров

Работы уже в разгаре, но пока подглядеть за ними можно только из-за забора.

Согласно плану, в Тишино появятся беседки и павильоны, детские и спортплощадки, а также различные арт-объекты. В парке выраженный рельеф, поэтому для удобства жителей здесь появятся благоустроенные подъемы и спуски.

Строятся беседки Фото: Мария Бакланова

Будущий амфитеатр Фото: Мария Бакланова

После схода снега на участке осталось много грязи Фото: Мария Бакланова

Что еще собираются ремонтировать

Есть и еще несколько точек в общественных пространствах города, где летом 2023 года планируются ремонтные работы. Так, обновить собираются лестничные спуски, которые ведут к набережной от монумента «Навеки с Россией». В конце марта об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев в рамках доклада о социально-экономическом развитии столицы Удмуртии. Ремонт самой набережной тоже в планах, но пока не названы конкретные сроки.

Тем временем «Комсомолка» проверила, как пережили зиму общественные пространства, отремонтированные с 2019 года. Идеально там, к сожалению, не все.