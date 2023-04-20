Как в начале апреля выглядели ижевские парки, которые благоустраиваются в 2023 году

Показываем, как выглядят сейчас парки, которые отремонтируют в 2023
Фото: Мария Бакланова
С приходом тепла в Ижевске стартует благоустройство общественных пространств. Летом 2023 года должны заметно преобразиться два из них – Березовая роща на улице Авангардной и парк Тишино на улице Архитектора Берша. Работы начались в прошлом году, но приостанавливались на зиму. Теперь, когда сошел снег, уже виден заметный прогресс по сравнению с тем, что было раньше. «Комсомолка» решила вспомнить, как Тишино и Березовая роща выглядели до начала благоустройства, а также показать, как дела обстоят после зимы. Ну и, конечно же, узнаем, как все будет выглядеть, когда работы завершатся.
Как дела в Березовой роще
Березовая роща – большой сквер со старыми деревьями и особенным рельефом. Сюда на родник ходили еще наши бабушки. За годы парк сильно обветшал, зарос. Но в ближайшее время пространство собираются превратить в современную рекреационную зону.
Хотя ремонт идет непросто. Первоначально планировалось разбить его на семь этапов – по одному в год. Позже, по поручению главы Удмуртии, срок сократили с семи до трех лет.
Так выглядела Березовая роща весной 2022 года
Фото: Амир Закиров
В парке было довольно грязно
Фото: Амир Закиров
Дорожки тоже приведут в порядок
Фото: Амир Закиров
Этап прошлого года включал ремонт самых важных с социальной точки зрения элементов, в частности, спуска к Карлутке. Но уже в процессе появились трудности: заболоченная почва не позволяла построить лестницу так, как планировалось изначально. В проектно-сметную документацию пришлось вносить изменения. Работы перенесли на 2023 год, но возникла другая проблема: горожане лишились привычного маршрута. Ходить по крутому обледеневшему склону было не то что неудобно, а попросту опасно. Тогда до весны обустроили временную лестницу.
Без лестницы на этом участке не обойтись
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В этом году выполнят сразу два этапа. В перечне работ:
- организация постоянного спуска к речке;
- обустройство парковки;
- строительство площадки для выгула собак;
- создание зоны тихого отдыха с навесами;
- строительство широкой велодорожки (2 метра);
- благоустройство берега Карлутки – там появится деревянный настил.
В начале апреля Березовая роща выглядела так
Фото: Мария Бакланова
Парк обещает стать красивым общественным пространством
Фото: Мария Бакланова
Подход к тому самому спуску
Фото: Мария Бакланова
Лестницу переделают, надеемся, что и с тропинкой рядом что-то сделают
Фото: Мария Бакланова
На участке можно заметить строительный мусор
Фото: Мария Бакланова
Здесь появятся велодорожки
Фото: Мария Бакланова
Так, по проекту дизайнеров, будет выглядеть настил на берегу Карлутки. Фото: Центр территориального развития Удмуртии
Стройка в Тишино
Ремонт парка Тишино тоже начался в прошлом году. Напомним, проект поддержал побывавший в Ижевске председатель правительства России Михаил Мишустин. После этого на благоустройство выделили средства.
Парк Тишино в 2022 году до начала ремонта
Фото: Амир Закиров
Жители улицы Архитектора Берша очень ждали благоустройства парка
Фото: Амир Закиров
В парк было сложно попасть
Фото: Амир Закиров
Работы уже в разгаре, но пока подглядеть за ними можно только из-за забора.
Согласно плану, в Тишино появятся беседки и павильоны, детские и спортплощадки, а также различные арт-объекты. В парке выраженный рельеф, поэтому для удобства жителей здесь появятся благоустроенные подъемы и спуски.
Строятся беседки
Фото: Мария Бакланова
Будущий амфитеатр
Фото: Мария Бакланова
После схода снега на участке осталось много грязи
Фото: Мария Бакланова
Что еще собираются ремонтировать
Есть и еще несколько точек в общественных пространствах города, где летом 2023 года планируются ремонтные работы. Так, обновить собираются лестничные спуски, которые ведут к набережной от монумента «Навеки с Россией». В конце марта об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев в рамках доклада о социально-экономическом развитии столицы Удмуртии. Ремонт самой набережной тоже в планах, но пока не названы конкретные сроки.
Тем временем «Комсомолка» проверила, как пережили зиму общественные пространства, отремонтированные с 2019 года. Идеально там, к сожалению, не все.