Вместо «Платформы» будет Bright Fit: новая сеть спортклубов из Екатеринбурга занимает помещения

Доступ в спортклуб закрыли 3 октября 2022 года Фото: Диля Ахмадишина

3 октября 2022 года сотрудникам и клиентам спортклуба «Платформа» закрыли доступ в помещения. Забрать личные вещи смогли только клиенты – и то через несколько дней и после обращений в правоохранительные органы. Сотрудники бывшего клуба доступ в зал и раздевалки до сих пор не получили. И вот уже в здании на улице 9 Января открылся новый фитнес-центр Bright Fit из Екатеринбурга. В сложившейся ситуации разбирались наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия».

Напомним, что осенью прошлого года собственник здания – ООО «Милан», где располагался клуб «Платформа», проходил процедуру банкротства. Конкурсный управляющий представил новые условия договора аренды, которые администрация спортклуба не приняла. А дальше – смена замков, блокировка дверей и судебные тяжбы.

«Насколько я знаю, объект продан, и с апреля там новый собственник. С марта в здании велись работы по подготовке к открытию нового фитнес-оператора, который еще в феврале давал рекламу о продаже абонементов», – прокомментировала директор СК «Платформа» Екатерина Залетова.

Она также рассказала, что оборудование, которое осталось в помещении на улице 9 Января, «Платформа» арендовала не у «Милана». Иски в отношении бывшего владельца здания о возвращении своего имущества подали в суд и другие бывшие арендаторы.

«Все наше имущество находится на объекте. Не только оборудование и тренажеры, но и мои личные вещи, личные вещи наших тренеров. Нас как не пускали, так и не пускают и не отдают ничего. На связь они тоже не выходят», – сказала Екатерина Залетова.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Помещения клуба «Платформа» занял фитнес-клуб из Екатеринбурга Bright Fit. И его представитель, генеральный директор ООО «Лидер» Никита Калашников рассказал, что все оборудование в здании на 9 Января принадлежит как раз ООО «Милан», который, кстати, является еще и правообладателем товарного знака «Платформа».

«По информации конкурсного управляющего «Милана», разрешения на его использование никому не давалось, в том числе бывшим арендаторам. Получается, что действующие клубы «Платформа» используют товарный знак без каких-либо правовых оснований, без согласия правообладателя, что является нарушением авторских прав», – прокомментировал Никита Калашников.

Bright Fit планирует в Ижевске открыть еще один фитнес-зал на улице Зои Космодемьянской, где в прошлом году закрылся клуб «Платформа». В помещениях сейчас идут ремонтные работы.

Эксперты говорят о том, что во время процедуры банкротства односторонний отказ от договора возможен, если от конкурсного управляющего этого потребуют кредиторы. А вот по удержанию чужого имущества ситуация другая.

«По всей вероятности, судебные разбирательства не найдут законных оснований одностороннего отказа от договора и признают его недействительным. По смежным делам собственника обяжут вернуть личные вещи и обеспечить доступ, а помимо этого за незаконное владение чужим имуществом возможно наложение и возмещения со стороны ответчика в пользу истцов»», – считает член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий.

По поводу использования товарного знака «Платформа» эксперт считает, что оно должно регулироваться договором франчайзинга.

«Если он отсутствовал, то использование товарного знака незаконно. Правовым последствием незаконного использования товарного знака может стать как требование убрать этикетки, маркировку с товарным знаком, так и требование о выплате компенсации», – сказал Евгений Пантазий.

Новому арендатору эксперт советует тщательно изучить возможные риски по обязательствам арендодателя.

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