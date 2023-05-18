Главные новости Ижевска на утро 18 мая: подробности пожара в Игре и разлив горячей воды

Доброе утро, Ижевск! Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 18 мая. Чтобы понимать, что произошло в городе и регионе за минувшие сутки, собрали для вас традиционный обзор.

Подробности пожара в Игре

9 мая в поселке Игра мужчина устроил умышленный поджог своего дома, в результате которого погибли два малыша. «Комсомолка» выехала на место происшествия и узнала, по какой причине обвиняемый решился на месть, а также где в это время была мать детей.

Разлив кипятка

17 мая около 6 часов утра на ул. 10 лет Октября произошел прорыв трубы. Причиной стало наличие дефект на теплосетях. Вскоре специалисты устранили неполадки и разлив кипятка прекратился.

Пожизненный срок

34-летний житель Ижевска совершал действия сексуального характера над двумя 11-летними девочками, одна из них подверглась изнасилованию. Преступления он совершал с июля по сентябрь прошлого года. Сейчас мужчине грозит пожизненный срок за надругательство над несовершеннолетними.

Грипп не подтвердился

16 мая в Можге и Можгинском районе зафиксировали падеж птиц в домашних хозяйствах. Хозяева сообщили о произошедшем в местную ветстанцию, после чего специалисты приехали и взяли пробы на выявление. Результаты оказались отрицательными.

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