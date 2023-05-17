В Можге и Можгинском районе высокопатогенный птичий грипп не подтвердился

Домашние хозяйства продезинфицировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирус высокопатогенного птичьего гриппа в Можге и деревне Нижний Вишур Можгинского района не подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Напомним, 16 мая в личных хозяйствах города района зарегистрировали факт падежа птицы в домашних хозяйствах. Хозяева голов сообщили о произошедшем в местную ветстанцию, и на место незамедлительно выехали ветеринарные специалисты. Ветеринары взяли пробы на выявление вируса высокопатогенного гриппа и других опасных заболеваний. Лабораторные результаты оказались отрицательными.

В личных хозяйствах была проведена дезинфекция. Трупы птиц сожгли, а зольный остаток отправили на дезинфекцию.

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