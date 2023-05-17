Причиной разлива горячей воды на улице 10 лет Октября в Ижевске стал дефект на теплосетях

Фото: слушатели радио «Адам» (104.5 FM)
Разлив кипятка на улице 10 лет Октября в Ижевске произошел из-за дефекта на теплосетях. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе филиала «Т Плюс» в Удмуртии.
Неисправность обнаружили во время гидравлических испытаний.
«Специалисты тепловых сетей оперативно приняли необходимые меры, выход воды прекращен», – сообщили в организации.
Напомним, 17 мая в 6:00 ижевчане заметили разлив горячей воды на проезжей части недалеко от автозаправки.
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