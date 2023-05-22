Главные новости Ижевска на утро 22 мая: отключение горячей воды и Большой хоровой Собор

Фото: Селезнева Алена

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы отлично провели выходные, а сегодня уже готовы покорять новые вершины. Пока собираетесь на работу, предлагаем вспомнить, какие события произошли за минувшие сутки.

Готовим тазики

Уже с сегодняшнего дня в более 190 домах Ижевска начнется отключение горячей воды. До 4 июня будут идти гидравлические испытания в Соцгороде, а также на ул. 40 лет Победы, Васнецова и Никонова.

Большой хоровой Собор

В преддверии Дня города, 11 июня, у Собора Александра Невского пройдет юбилейный 25-й музыкальный праздник «Большой хоровой Собор». Государственный симфонический оркестр республики, камерный хор им. П.И. Чайковского и другие участники исполнят произведения русских композиторов.

Спасение от жары

Днем уже стоит жаркая погода, но, чтобы не мучаться от духоты, предлагаем несколько приборов, которые помогут спастись от летнего зноя.

Юные таланты

Видео, где маленький мальчик играет песни Цоя на Центральной площади, разлетелись по соцсетям и собирают тысячи просмотров. Мы поговорили с ним и узнали, как он начал выступать на публике, о чем мечтает и какие планы на будущее.

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