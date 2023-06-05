Министр промышленности и торговли Удмуртии призвал запретить продажу напитка «Мистер сидр»

Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Министерство промышленности и торговли Удмуртии рекомендовало запретить на территории региона продажу напитка под названием «Мистер сидр». Об этом в соцсетях заявил министр ведомства Виктор Лашкарев.

Напомним, на данный момент известно о двух случаях отравления сидром в Ижевске. Оба пострадавших находятся в критическом состоянии. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Отметим, что первые случаи отравления зарегистрировали в Ульяновской области. На данный момент число отравившихся выросло до 35 человек, 16 погибли.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Движение по улице Стыценко в Ижевске сделают односторонним

Уже не могла передвигаться: как проходили поиски пропавшей в Ижевске пенсионерки

Пасмурно, влажно и без жары: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней