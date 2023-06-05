Прокуратура организовала проверку по факту отравления жителей Ижевска сидром

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Прокуратура Устиновского района Ижевска организовала проверку причин и условий отравления 20-летнего юноши и 34-летней женщины сидром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, о первых случаях отравления региональный Минздрав сообщил сегодня, 5 июня. Оба пациента попали в ГКБ №6 в критическом состоянии. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов токсикологического отделения.

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