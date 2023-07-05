Кофейного предпринимателя из Ижевска обвиняют в мошенничестве

На предпринимателя подали в суд. Фото: pvproductions

Более 10 предпринимателей со всей России обвиняют ижевского бизнесмена в мошенничестве. Об этом сообщается в сюжете «РЕН-ТВ».

Предприниматель обещал своим клиентам всего за 45 дней привести, доставить, смонтировать и запустить кофейный аппарат. При этом мужчина требовал 100-процентную предоплату. Стоит также отметить, что потерпевшие переводили деньги на личный счет бизнесмена – таким образом он избегал выплаты налогов.

Один из потерпевших заплатил обвиняемому почти 400 тысяч рублей, но кофепоит так и не получил, хотя прошло уже больше года.

«Я узнал о нем через интернет, там было красиво рассказано, что вот у них производство. Ни стоек, ни денег я не увидел, претензию предъявлял, сейчас идет судебный процесс с ним», – сообщает мужчина.

Сразу после оплаты ижевский бизнесмен переставал отвечать на звонки, а в сообщениях грубил и отвечал не по делу. Сам мужчина утверждает, что ни о каком мошенничестве и речи быть не может, ведь он просто «не рассчитал сроки».

«Мы в один момент поняли, что мы продаем оборудование клиентам и получается, что 100 процентов клиентов попадают в просрочку из того, что кассовый разрыв образовался. Мы ребятам сказали, что сейчас возможности отправить оборудование нет, от обязательств не отказываемся», – объясняет бизнесмен.

Сейчас все потерпевшие уже написали заявление полицию и ждут судебных разбирательств.

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