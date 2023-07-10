ФК «Зенит-Ижевск» перейдет в любительскую лигу на 2-3 года

Фото: @fczenitizhevsk

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» может перейти из второй лиги в третью. Поклонники этого вида спорта негодуют, и это понятно – столица Удмуртии не представлена ни в одной профессиональной лиге России. Министр спорта Денис Парахин успокоил болельщиков и объяснил ситуацию.

Переход команды в третью лигу в первую очередь связан с низкой эффективностью клуба. Футболисты редко приносят победу родному ФК, трибуны полупустые, а внебюджетных средств привлекается только 5%. Поэтому региональные власти решили перезагрузить футбол в Удмуртии.

Напомним, ранее Парахин заявил о возможности перехода «Ижевск-Зенит» в любительскую лигу. Что ж, самые страшные опасения любителей футбола оправдались – клуб, и правда, перевели в третью лигу, но не навсегда. Вернуть ФК в профессиональный спорт планируют уже через два-три года.

Что же будут делать власти в указанный период?

– внимание сконцентрируется на развитии навыков местных игроков и тренеров. Им дадут возможность профессионального роста в родном регионе, в том числе за счет стипендий и выплат. Так прекратится утечка кадров;

– будет заключено соглашение с клубом Санкт-Петербурга для обмена опытом;

– привлекут болельщиков на стадионы.

«Ключевой тезис пресс-конференции – это перезагрузка удмуртского футбола. В рамках этой перезагрузки что мы делаем: мы сохраняем АНО ФК «Зенит-Ижевск» со структурой профессионального клуба. Будем вместе с Федерацией футбола работать, чтобы найти и внедрить новые методики по поиску юных талантов. У нас более 50 футбольных полей с искусственным покрытием, и найти талантливых ребят можно. Самое главное – подойти к этому скрупулезно и качественно», – прокомментировал Денис Парахин.

Особые надежды Минспорта региона возлагают на юношескую футбольную лигу (ЮФЛ).

«Именно игроки ЮФЛ в дальнейшем и станут костяком команды, которая будет решать задачи по возвращению во вторую лигу. Мы надеемся, что наши воспитанники будут иметь возможность заключать любительские контракты с футбольным клубом, а наиболее одаренные из учеников получать стипендии», – поделился планами директор автономного учреждения дополнительного образования Удмуртии «Спортивная школа «Зенит-Ижевск» Антон Самойлов.

Напомним, ранее ФК «Зенит-Ижевск» сняли с участия в Первенстве России в новом сезоне. Отметим, что сами игроки не падают духом.

«Наша дружная команда. В трудные минуты, после объявления о закрытии клуба мы все равно вместе!» – подписал ФК под совместной фотографией.

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