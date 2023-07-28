17 детей в больнице, ведется расследование: что известно о массовом отравлении воспитанников лагеря в Удмуртии

Возбудитель заболевания обнаружился в салатах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тревожная новость о массовом отравлении детей в лагере «Юность» Воткинского района Удмуртии появилась вечером 27 июля, ее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии. Первоначально говорилось о 12 пострадавших. Как чуть позже пояснили в республиканском минздраве, это были 9 детей и 3 взрослых, причем госпитализировать понадобилось лишь одного ребенка. У детей и сотрудников лагеря взяли анализы.

Тем не менее, вскоре после этих новостей в социальных сетях появились сообщения, что отравившихся больше. Информацией о вспышке кишечной инфекции в детском учреждении заинтересовался Следственный комитет. Сегодня, 28 июля, началась доследственная проверка. Выяснилось, что пострадавших уже не 12 – днем сообщили о 16 госпитализированных детях. У всех ребят были одинаковые жалобы – тошнота и рвота.

В тот же день, 28 июля, возбудили уголовное дело. Появилась и дополнительная информация от Роспотребнадзора. По предварительным данным, причиной отравления могли стать салаты, которыми кормили воспитанников лагеря. В них обнаружили норовирусы – это возбудители одной из форм так называемого «кишечного гриппа». Отметим, что вспышки норовируса в детских коллективах – нередкое явление.

В пробах 7 сотрудников лагеря норовирус также был выявлен. Этих работников отстранили от работы и отправили на лечение, а сам лагерь временно закрыли.

Днем 28 июля Воткинскую городскую больницу, где лечатся пострадавшие, посетила замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова. Количество пострадавших к этому времени увеличилось до 25. Признаки острой кишечной инфекции обнаружились у 21 ребенка и 4 взрослых. Госпитализировали 17 детей от 8 до 14 лет. 4 из них сейчас находятся в среднетяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 4 ребенка и 4 взрослых.

Согласно реестру детских оздоровительных учреждений Удмуртии, лагерь «Юность» является муниципальным и относится к Воткинском району. Необходимые лицензии у него имеются.

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