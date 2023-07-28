17 отравившихся детей из лагеря в Воткинском районе госпитализировали

Четверо детей находятся в средне-тяжелом состоянии Фото: Архив КП

Замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова прибыла в Воткинскую городскую больницу, куда госпитализировали отравившихся в оздоровительном лагере детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

На данный момент в больнице находятся 17 детей и 4 взрослых. По словам Соколовой, каждому из них оказывается необходимая медицинская помощь.

«Четверо детей находятся в средне-тяжелом состоянии, еще 4 – наблюдаются амбулаторно в легкой степени тяжести. Возраст ребят от 8 до 14 лет», – отмечает замминистра.

Напомним, 27 июля в лагере «Юность» в Воткинском районе зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора Удмуртии обнаружили в салате, которым кормили отдыхающих, а также в пробах сотрудников норовирусы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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