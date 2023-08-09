Главные новости Ижевска на утро 9 августа: повышение цен на проезд в общественном транспорте и 20 кандидатов на пост мэра Ижевска

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 9 августа. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Затянувшийся снос аварийного жилья

Еще 4 квартиры не могут расселить из первой хрущевки Ижевска. «Комсомолка» обратилась в администрацию столицы Удмуртии и узнала, почему горожане продолжают жить в аварийном доме, который хотели снести еще в 2022 году.

Жильцов расселяют с привлечением денег Фонда развития территорий Фото: Амир Закиров

Сложнейшая операция на глаз

Рыбак из Удмуртии попал в больницу после того, как неудачно закинул удочку и проткнул себе глаз и веко крючком. К счастью, врачам удалось спасти ему зрение.

Операция длилась около часа. Фото: Эльвира Пинчук

Повышение цен на проезд в транспорте

С 21 августа стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска повысится до 31 рубля. ИПОПАТ и ИжГЭТ объясняют изменение цен необходимостью ремонта инфраструктуры, установкой валидаторов и индексацией зарплат сотрудникам.

Цены на проезд повысят на два рубля Фото: Амир Закиров

Уголовные дела в отношении доцента

Еще 10 дел возбудили в отношении преподавателя вуза из Ижевска. Доцент кафедры обвиняется в получении более млн рублей взяток от студентов. В рамках следствия всплыли дополнительные эпизоды взяточничества.

Возбуждено еще 10 уголовных дел. Фото: СУ СК России по Удмуртии

20 претендентов на должность градоначальника

На пост главы Ижевска претендуют 20 кандидатов. Прием заявлений на участие в выборах мэра завершился 7 августа. Рассказываем, что известно о претендентах.

Имя нового градоначальника будет известно в сентябре Фото: Диля Ахмадишина

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