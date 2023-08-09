Главные новости Ижевска на утро 9 августа: повышение цен на проезд в общественном транспорте и 20 кандидатов на пост мэра Ижевска

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 9 августа. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Затянувшийся снос аварийного жилья
Еще 4 квартиры не могут расселить из первой хрущевки Ижевска. «Комсомолка» обратилась в администрацию столицы Удмуртии и узнала, почему горожане продолжают жить в аварийном доме, который хотели снести еще в 2022 году.
Жильцов расселяют с привлечением денег Фонда развития территорий
Фото: Амир Закиров
Сложнейшая операция на глаз
Рыбак из Удмуртии попал в больницу после того, как неудачно закинул удочку и проткнул себе глаз и веко крючком. К счастью, врачам удалось спасти ему зрение.
Операция длилась около часа. Фото: Эльвира Пинчук
Повышение цен на проезд в транспорте
С 21 августа стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска повысится до 31 рубля. ИПОПАТ и ИжГЭТ объясняют изменение цен необходимостью ремонта инфраструктуры, установкой валидаторов и индексацией зарплат сотрудникам.
Цены на проезд повысят на два рубля
Фото: Амир Закиров
Уголовные дела в отношении доцента
Еще 10 дел возбудили в отношении преподавателя вуза из Ижевска. Доцент кафедры обвиняется в получении более млн рублей взяток от студентов. В рамках следствия всплыли дополнительные эпизоды взяточничества.
Возбуждено еще 10 уголовных дел. Фото: СУ СК России по Удмуртии
20 претендентов на должность градоначальника
На пост главы Ижевска претендуют 20 кандидатов. Прием заявлений на участие в выборах мэра завершился 7 августа. Рассказываем, что известно о претендентах.
Имя нового градоначальника будет известно в сентябре
Фото: Диля Ахмадишина
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