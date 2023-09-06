Главные новости Ижевска на утро 6 сентября: назначение Дмитрия Чистякова мэром столицы Удмуртии и суд над бывшим председателем Общественной палаты Ижевска

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 6 сентября. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Назначение мэра

На пост главы Ижевска был избран Дмитрий Чистяков. Свои голоса «за» его кандидатуру отдал 31 из 32 депутатов.

Нового мэра Ижевска избрали 5 сентября. Фото: Михаил Красильников

Уголовное дело на 107 томов

Экс-председателя Общественной палаты Ижевска Людмилу Гуляшинову и ее сообщницу Хиртину С. осудили за организацию финансовой пирамиды. За 4 года женщины обманули 171 человека и украли более 233 млн рублей. В судебном заседании обе мошенницы не признали вины.

Гуляшинова взята под стражу в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Присвоение звания «Город трудовой доблести»

Почетное звание присвоят еще одному городу Удмуртии, на этот раз Воткинску. Обращение от партии «Единая Россия» поддержал президент страны Владимир Путин.

Обращение о присвоении городу почетного звания поддержал президент страны. Фото: @id38097905

Загоревшийся сварщик

Электросварщик получил ожоги во время проведения работ в Ижевске. Из-за нарушения правил безопасности на мужчине загорелась одежда.

Врачи отпустили мужчину домой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронка в легких

Врачи Глазовской межрайонной больницы столкнулись с удивительным случаем: в легких одного из пациентов была обнаружена зубная коронка. Сам мужчина понятия не имеет, как она оказалась в его дыхательных органах. И, возможно, если бы не страшная патология – инсульт – он бы так и не узнал об инородном объекте в его теле.

Сейчас мужчина идет на поправку. Фото: t.me/elvira_pinchuk

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