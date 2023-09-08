Главные новости Ижевска на утро 8 сентября: раскрутка до звезды экс-глазовчанином, миллионные долги СНТ и упавший подросток

Ижевск
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 сентября, пятница. По прогнозам синоптиков, нас ждет дождливая погода и температура воздуха в +15 градусов.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Павел Баженов и Тимати. Фото: предоставлено героем
36-летний Павел Баженов из Глазова уже несколько лет делает обычных людей мегапопулярными певцами и певицами, шоуменами и блогерами. Его история на «КП – Ижевск».
Отремонтированный спуск
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске завершился временный ремонт лестничного спуска к городской набережной. Именно он будет открыт для пешеходов до проведения капитального ремонта.
СНТ «Пазелинка»
Фото: Мария Бакланова
Собственники огородов на СНТ «Пазелинка» накопили огромные долги за коммунальные ресурсы. За годы сменилось несколько конкурсных управляющих, отключали воду, долги увеличиваются, а собственники переживают за свою землю. КП – Ижевск разбирается в этой истории.
Фото: @iggs18
Ночью 6 сентября на козырек подъезда многоэтажки на улице Берша в Ижевске упал подросток. Он выпал из окна.
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