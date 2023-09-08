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Общество8 сентября 2023 3:30

Главные новости Ижевска на утро 8 сентября: раскрутка до звезды экс-глазовчанином, миллионные долги СНТ и упавший подросток

КП – Ижевск расскажет о важных событиях прошедших суток
Инга Коган
Ижевск

Ижевск

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 сентября, пятница. По прогнозам синоптиков, нас ждет дождливая погода и температура воздуха в +15 градусов.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Раскручивает до звезды

Павел Баженов и Тимати. Фото: предоставлено героем

Павел Баженов и Тимати. Фото: предоставлено героем

36-летний Павел Баженов из Глазова уже несколько лет делает обычных людей мегапопулярными певцами и певицами, шоуменами и блогерами. Его история на «КП – Ижевск».

Завершение ремонта

Отремонтированный спуск

Отремонтированный спуск

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске завершился временный ремонт лестничного спуска к городской набережной. Именно он будет открыт для пешеходов до проведения капитального ремонта.

Миллионные долги

СНТ «Пазелинка»

СНТ «Пазелинка»

Фото: Мария Бакланова

Собственники огородов на СНТ «Пазелинка» накопили огромные долги за коммунальные ресурсы. За годы сменилось несколько конкурсных управляющих, отключали воду, долги увеличиваются, а собственники переживают за свою землю. КП – Ижевск разбирается в этой истории.

Упавший с высоты подросток

Фото: @iggs18

Фото: @iggs18

Ночью 6 сентября на козырек подъезда многоэтажки на улице Берша в Ижевске упал подросток. Он выпал из окна.

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!