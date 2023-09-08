Был пруд, да весь вышел: одним водоемом в Удмуртии стало меньше

Так сейчас выглядит пруд. Фото: Марина Орехова

3 сентября в деревне Подшивалово Завьяловского района прорвало плотину на пруду Русский. Вода через образовавшуюся брешь утекла, оставив после себя лишь илистое дно. «КП-Ижевск» узнала о причине произошедшего и дальнейшей судьбе пруда.

В районе деревне Подшивалово пять прудов с плотинами – Школьный, Молдаванский, Колхозный, Пчельник и Русский. Появились они в 50-ые годы прошлого века, благодаря чему дороги сразу к нескольким деревням стали сухими и проезжими.

Местные жители говорят, что спуск воды то и дело происходит практически на всех водоемах. Они уже даже привыкли и редко обращают внимание на обмелевшие водоемы.

«Когда-то такое было и со Школьным прудом, и с Колхозным. Точно сроков уже не помню. А вот в Молдаванском когда-то специально спускали воду, по слухам, искали там что-то», – рассказывает местная жительница Светлана.

Вот такую картину можно увидеть на месте пруда. Фото: Марина Орехова

Местные жители рассказали, как руками собирали рыбу после того, как пруд Русский обмелел. Все водоемы считаются рыбными местами – там водятся окунь, щука, карась, сом, линь и другие представители рыбного царства. Сейчас там ни воды, ни рыбы.

«Неконтролируемый сброс воды с пруда произошел в результате износа деревянных балок плотины. Угрозы затопления прилегающих территорий нет», – сообщило министерство природных ресурсов Удмуртии.

Плотина сейчас выглядит так. Фото: Марина Орехова

В ведомстве также рассказали, что за эксплуатацию данного объекта отвечает администрация Завьяловского района. Рассматривается вопрос по восстановлению пруда в ближайшее время. Воду залить на прежнее место может быть и не проблема, а вот восстановить фауну будет сложнее.

В ведомстве сообщили, что износ гидрозатворов плотины обнаружили и на Молдаванском пруду. Вода уходит через нижний водослив, и ее уровень в водоеме понижен. Решается вопрос о проведении ремонтных работ.

Похоже, все, что осталось от старой плотины. Фото: Марина Орехова

«Минприроды Удмуртии крайне внимательно относится к вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, ответственность за эксплуатацию которых находится в нашем непосредственном ведении. Таких сооружений 10. Мы регулярно осуществляем мониторинг их технического состояния, при необходимости проводим ремонтные работы», – говорится в сообщении.

Странно, что регулярный мониторинг не помог выявить проблемы на плотинах озер в округе деревни Подшивалово. Износ деревянных балок вряд ли случился внезапно, как впрочем и износ гидрозатворов. Напрашивается вопрос – а был ли контроль?

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