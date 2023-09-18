Главные новости Ижевска на утро 18 сентября: «Рыжий фестиваль» и снос исторических зданий под контролем прокуратуры

Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 сентября, понедельник. По прогнозам синоптиков, нас ждет теплая и хорошая погода.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Фото: Игорь Кобзев
Глава СК России Александр Бастрыкин взял под свой контроль информацию о том, что два исторических дома в Ижевске планируют отдать под снос. Это дом № 125 по улице Красной, владельцем которого был мастер оружейного завода Прозоров. И дом № 121, который принадлежал торговцу Харину.
Фото: Мария Бакланова
Всеволод Фатеев из Сарапула, полуфиналист «Голоса Удмуртии» вышел в финал конкурса «Детская новая волна 2023».
Фото: СУ СК РФ по Удмуртии
40-летнего мужчину забили до смерти в общежитии на улице Драгунова в Ижевске. Обвиняется в этом сосед убитого – местный житель.
Фото: Сергей Грачев
В парке Космонавтов в Ижевске прошел «Рыжий Фестиваль» (0+). Впервые этот яркий праздник провели в 2003 году. Собрали яркие кадры с этого замечательного осеннего мероприятия.
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