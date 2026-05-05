Главные новости Ижевска на утро 6 мая: снятие порчи за 2 млн рублей и срок для криминального авторитета из Чечни

Главные новости последних 24 часов.

6 мая в Ижевске потеплеет до +24°С, осадков не ожидается. Начинаем новый день с краткого дайджеста главных событий последних суток:

Суд над криминальным авторитетом в Удмуртии

Суд в Удмуртии признал 48-летнего жителя Грозного виновным по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

В конце 2021 года фигурант, находясь в одном из исправительных учреждений республики, занял высшее положение в криминальной иерархии. В дальнейшем он распространял и пропагандировал воровскую идеологию, а также совершал иные запрещенные законом действия.

Обвиняемому назначили наказание в виде 10 лет 6 месяцев колонии особого режима.

Ижевчанка похитила 2 млн рублей у пенсионерки под предлогом снятия порчи

41-летняя жительница Ижевска задержана в Нижегородской области за ограбление 65-летней сельчанки.

Установлено, что ижевчанка убедила пожилую женщину в необходимости «окропления» имеющихся у нее сбережений для «снятия порчи». Потерпевшая достала два млн рублей наличными, которые хранила в черном полимерном пакете в шкафу, и приготовилась к проведению обряда. Однако злоумышленница выхватила деньги, толкнула пенсионерку и убежала.

Почти 5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам спасали Удмуртии

Правительство России списало Удмуртии 4 млрд 865,4 млн рублей долга по бюджетным кредитам.

«Михаил Мишустин отметил, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – говорится в сообщении правительства.

Жительница Удмуртии отсудила 300 тыс. рублей после ДТП

Балетмейстер из Сарапульского района отсудила компенсацию за травмы, полученные в ДТП.

Авария произошла в декабре 2023 года на трассе в районе деревни Мыльники. На встречу пострадавшей за рулем автомобиля Renault внезапно выехала другая машина под управлением пьяного водителя без прав, – произошло столкновение. После удара женщина вышла из машины, пыталась помочь виновнику ДТП, затем вернулась за телефоном. В этот момент в ее стоящий автомобиль врезалось другое транспортное средство.

В результате второго ДТП женщина получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. В течение двух лет она лечилась, перенесла три операции, обращалась в суды различных инстанций.

