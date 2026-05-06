Главные новости Ижевска на утро 6 мая: средняя зарплата в 80 тыс. и обнаженные танцы в подъезде

Главные события последних 24-х часов. Фото: архив редакции

6 мая в Ижевске нас ждет очередной теплый весенний день, температура воздуха прогреется до +24°С. А начнем среду мы с краткого с краткого дайджеста главных событий последних суток:

Средняя зарплата в Удмуртии – 80 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная зарплата в Удмуртии составила в феврале 80,9 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртстата.

За год размер оплаты труда вырос на 15,6%. Однако с учетом инфляции реальная зарплата увеличилась на 8,4%.

Наиболее высокая зарплата в конце зимы зафиксирована в сферах финансовой и страховой деятельности, а также в области связи и информации – 109 тысяч рублей. На предприятиях по добыче полезных ископаемых показатель достиг 104,2 тысячи рублей.

Открытие нового кладбища в пригороде Ижевска поставили на паузу

Роспотребнадзор Удмуртии отказался согласовывать проектно-сметную документацию для нового погоста у деревни Сизево в Завьяловском районе.

Жители 17 населенных пунктов выступают против строительства кладбища и крематория севернее деревни Сизево. Соответствующая петиция собрала почти 9 тысяч онлайн-подписей и 1,7 тысячи «живых». Местные жители даже обращались к Президенту России Владимиру Путину.

Wildberries не будет покупать «Ижавиа»

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) не планирует покупать авиаперевозчика «Ижавиа» и аэропорт Ижевска. Ранее стало известно, что RWB направляла предложения о покупке нескольким российским авиаперевозчикам, среди которых Nordwind и Azur Air. А в сентябре 2025 года компания приобрела аэропорт в Ингушетии (вблизи Магаса) за 425 млн рублей.

9-летнюю девочку сбили в Ижевске

Девятилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Холмогорова в Ижевске. Авария произошла днем 4 мая. 22-летний молодой человек за рулем автомобиля «Мазда 3», поворачивая налево, наехал на ребенка, когда она перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Обнаженные танцы в подъезде

30-летний житель Сарапула привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Ранее мужчина танцевал в обнаженном виде в подъезде многоэтажного дома, ругался матом и не реагировал на требования жильцов прекратить.

В судебном заседании нарушитель признал вину. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!