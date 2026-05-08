Главные новости Ижевска на утро 8 мая: атака беспилотников и отмена парада на 9 мая

8 мая в Ижевске по прогнозам синоптиков будет теплым, до +24°С, но возможны кратковременные дожди. Мы начинаем утро пятницы с краткого дайджеста главных событий последних суток.

Сбили беспилотник

7 мая на Удмуртию произошла массированная атака беспилотниками.

«Один из летательных аппаратов сбит. Все службы приведены в полную готовность. На месте работают специалисты и эксперты», – заявил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.

Отмена парада на 9 мая

Парад Победы на 9 мая не состоится в Ижевске в этом году. Об этом 7 мая объявил Глава Удмуртии Александр Бречалов во время репетиции мероприятия.

«Иногда каждому свою силу приходится проявлять в том, чтобы принять непростое решение. Так получилось, что сегодня – наша очередь. 9 мая в Ижевске не состоится традиционный Парад Победы», – заявил Бречалов.

Позже в Правительстве Удмуртии уточнили, что прошедшее вечером 7 мая в Ижевске мероприятие, ранее объявленное репетицией парада, и было Парадом Победы.

90 млн рублей на новый парк в Ижевске

Администрация Ижевска объявила поиск подрядчика для выполнения второго этапа благоустройства «Ива-парка» на улице Автозаводской.

Согласно документации, в рамках второго этапа на территории парка планируется обустроить детскую площадку с четырехметровой фигурой белки, установить карусель, качели в виде гнезда, шезлонги, скамейки и урны. Кроме того, дорожки вымостят тротуарной плиткой, а территорию оборудуют металлическими бордюрами.

Огурцы и куриные яйца подешевели в Удмуртии

За минувшую неделю в Удмуртии на 9,1% выросла цена на белокочанную капусту. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Кроме того, подорожали картофель (+4,5%), репчатый лук (+4,3%) и сливочное масло (+2,1%). В то же время аналитики зафиксировали спад цен на свежие огурцы и помидоры (-16,9% и -11,6% соответственно), вареную колбасу (-2,9%), сосиски (-2,5%), куриные яйца (-2,1%), пшеничную муку (-2%), бананы (-1,7%) и гречку (-1,6%).

Из непродовольственных товаров подорожали зубная паста (+3,5%), туалетное мыло (+1,8%), женские гигиенические прокладки (+1,8%). При этом снизились цены на хозяйственное мыло (-2,1%) и детские бумажные подгузники (-1,8%).

