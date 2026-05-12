Главные новости Ижевска на утро 12 мая: праздник Победы и дело троллейбусов

Новый вторник пришел в Ижевск. 12 мая в нашем городе потеплеет до +14°С, пройдут дожди. Начинаем короткую рабочую неделю с краткого дайджеста главных событий длинных выходных.

Завершили салютом

9 мая праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы, завершились в Ижевске праздничным салютом. Фейерверк запустили во время концерта на набережной городского пруда под песню «День Победы».

В конце апреля Глава республики Александр Бречалов заявлял, что День Победы в Ижевске пройдет без фейерверков: «Сначала Победа, потом салюты».

Авария с погибшим

10 мая около 22:30 на улице Кирова в Ижевске 39-летний мужчина за рулем «Пежо», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Ремнями безопасности не пристегивались ни водитель, ни его 41-летний пассажир.

В итоге, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован, в больнице он скончался. Обстоятельства ДТП выясняются.

Доклад для Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о ликвидации троллейбусного движения в Ижевске. Так, осенью 2025 года компетентные органы решили отменить нескольких маршрутов троллейбусов и заменить их автобусами. Кроме того, рассматривается вопрос о полном прекращении движения электротранспорта по одной из самых загруженных магистралей.

По мнению следователей, все это приводит к ухудшению экологической обстановки и нарушению прав граждан на транспортную доступность. В СУ СКР по Удмуртии возбуждено и расследуется уголовное дело.

Работы в роще

В Ижевске продолжается благоустройство парка «Березовая роща». В середине апреля рабочие приступили к финальному этапу реконструкции, а саму территорию временно закрыли для посетителей. Сейчас в парке работает тяжелая техника, монтируются здания и прокладываются коммуникации.

Мы побывали в «Березовой роще» и посмотрели, как меняется одно из крупнейших общественных пространств города.

Ижевск в годы войны

Несмотря на то, что в Ижевске не было военных действий, наш город и республика внесли серьезный вклад в достижение общей цели – победы над врагом. И пока мужчины бились за Родину, женщины, дети и старики работали в госпиталях, на заводах, в больницах.

Ко дню великой Победы мы решили вспомнить, каким был наш город в военные годы, и собрали несколько архивных фото.

