Главные новости Ижевска на утро 20 мая: отлов животных и финал реконструкции набережной

20 мая в Ижевске синоптики обещают днем до +28°С и северо-восточный ветер. Начинаем эту среду с краткого дайджеста главных событий прошедших выходных.

Ремонт набережной к концу лета

Реконструкция набережной Ижевского пруда выполнена на 70%. Подрядчик уже смонтировал очистные сооружения и канализационные насосные станции, проложили системы ливневой и дождевой канализации. Строители заняты монтажом тротуарных бордюров и приступили к укладке брусчатки. Завершаются работы по электрике, монтажу освещения и видеонаблюдения. Возведены три лестничных марша, продолжаются работы на подъеме, который ведет ко Дворцу детского творчества.

Первоначальные планы реконструкции набережной изменились: из-за особенностей почвы вместо яблонь на набережной высадят черемуху.

Отловом бездомных животных в Ижевске займется «Желтая бирка»

Администрация Ижевска заключила контракт на отлов и содержание безнадзорных животных с автономной некоммерческой организацией «Желтая бирка».

Стоимость соглашения – 13,1 млн рублей. Подрядчик обязан исполнять обязательства до конца 2026 года. В документации прописаны расценки на каждую процедуру: отлов и передача особи в приют или пункт временного содержания обойдутся в 3,9 тысячи рублей, стерилизация – в 3,8 тысячи, питание в течение десяти дней – в 2,8 тысячи.

Врачи ГКБ № 6 в Ижевске спасли пострадавшего от укуса змеи мужчину

Токсикологи Удмуртии спасли пострадавшего после укуса змеи мужчину. Инцидент произошел в Граховском районе. Мужчина отправился топить баню и обнаружил внутри рептилию. Он попытался самостоятельно избавиться от нее, но пресмыкающееся успело нанести укус. После этого у пострадавшего развился анафилактический шок.

Спустя несколько часов его доставили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в Ижевске. Пациент провел в реанимации 4 дня. Сейчас он переведен в общую палату. Специалисты отмечают, что выздоровление будет долгим.

