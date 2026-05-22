Полумарафон, балет «Дон Кихот» и квартирник Есенина: чем заняться в Ижевске 23 и 24 мая

Сцена из балета «Дон Кихот». Фото: Государственный театр оперы и балета Удмуртии

«Комсомолка» собрала культурную, спортивную и развлекательную программу на предстоящие выходные – от забегов на набережной до литературного фестиваля и больших киноновинок.

Суббота

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (6+)

На набережной имени Зодчего Дудина в шестой раз стартует массовый беговой праздник. Торжественное открытие – в 9:30, после чего участники выйдут на дистанции 5, 10 и 21,1 км. Самых маленьких бегунов (до 9 лет) ждет дистанция 500 м в сопровождении родителей, детям от 10 лет – километровый маршрут. Для зрителей также предусмотрена развлекательная программа.

Когда: 23 мая, старт в 9:30

Где: набережная им. Зодчего Дудина

Вход: свободный

Спектакль «№ 13» (16+)

Помощник премьер-министра Ричард Уилли рассчитывал на романтический вечер в гостиничном номере. Однако планы рухнули: его секретарша Джейн обнаружила в комнате мертвое тело. Классический британский фарс с детективным привкусом – один из самых кассовых в мировой антрепризе.

Когда: 23 мая в 18:30

Где: Государственный русский драматический театр УР, ул. Максима Горького, 71

Билеты: от 1100 рублей

Интерактивное мероприятие «К чайнице – на чашку чая» (6+)

Познавательная программа по выставке «Мы русские. Локальные группы русского народа». Гостям расскажут об истории русского чаепития: о роли самовара, чайных головах, купеческих традициях. В финале – мастер-класс по купажированию чая. Проводит заслуженный работник культуры Удмуртской Республики Ирина Омелюхина.

Когда: 23 мая в 15:00

Где: ул. Карла Маркса, 244а

Стоимость: 400 рублей

Литературный фестиваль «На родине П.И. Чайковского» – день первый (6+)

В рамках VII фестиваля в Национальной библиотеке УР в 14:00 пройдет концертная программа «Весеннее настроение». Здесь выступят ученики Республиканской детской школы искусств Ижевска: оркестр народных инструментов «Доре», оркестр духовых инструментов, капелла мальчиков и юношей «Ингур», хор девочек «Звездный дождь» и фольклорный ансамбль «Шудон».

Они исполняют произведения российских, зарубежных и удмуртских композиторов.

Когда: 23 мая с 14:00

Где: Национальная библиотека УР, ул. Советская, 11

Вход: свободный по регистрации

Трансляции спортивных матчей в Фан-зоне (0+)

В 15:15 на большом экране покажут матч чемпионата мира по хоккею Латвия – США, в 17:55 – баскетбольный поединок ЦСКА против «Локомотива-Кубань».

Когда: 23 мая с 15:15

Где: Фан-зона парка Кирова

Вход: свободный

Воскресенье

День славянской письменности в парке Космонавтов (0+)

Гостей ждут концерт, детские и взрослые игровые площадки, ярмарка мастеров, мастер-классы и показ документального фильма «Код культуры Русского мира».

Когда: 24 мая в 12:00

Где: парк Космонавтов

Вход: свободный

«Квартирник Сергея Есенина» (12+)

Масштабное событие в рамках праздника «Азбука единства». Актеры социального театра «СТИКС» перевоплотятся в великих поэтов в стихотворной битве, затем откроется открытый микрофон, каждый желающий сможет прочитать любимые стихи.

Завершит вечер живая музыка: на сцену выйдут коллективы Антамарта, The Olds, Случайная необходимость и KURBATOV. Весь день работают фотозона, стена стихов и книжная зона.

Когда: 24 мая с 13:00 до 17:00

Где: монумент «Дружбы народов»

Вход: свободный

Балет «Дон Кихот» (12+)

Рыцарь Дон Кихот отправляется на подвиги во имя Прекрасной Дамы и попадает в водоворот народных праздников, страстных танцев и любовных историй. Труппа Государственного театра оперы и балета представит один из самых ярких спектаклей мирового репертуара.

Когда: 24 мая в 18:00

Где: Государственный театр оперы и балета, ул. Пушкинская, 221

Билеты: от 600 рублей

Литературный фестиваль «На родине П.И. Чайковского» – день второй (6+)

Насыщенная программа развернется сразу на двух площадках. В 13:00 – лекция Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. В 15:00 одновременно пройдут творческая встреча с адвокатом и общественным деятелем Павлом Астаховым и программа художника-иллюстратора Ольги Фадеевой. В 16:00 – открытие выставки иллюстраторов Сергея и Ирины Гавриловых.

Когда: 24 мая с 10:30

Где: Национальная библиотека УР и Центральная площадь Ижевска

Вход: свободный по регистрации

Трансляции матчей в Фан-зоне (0+)

В 10:25 – хоккейный матч Словакия – Чехия в рамках чемпионата мира. В 18:00 – футбольный суперфинал «Спартак» против «Краснодара».

Где: Фан-зона парка Кирова

Вход: свободный

Выставка «Огонь Победы» (6+)

Экспозиция объединяет репродукции полотен Николая Рериха, посвященных защите Отечества и духовному подвигу. В программе – рассказ о героическом эпосе в живописи, как искусство поддерживало людей в годы Великой Отечественной войны, а также экскурсия по выставке.

Где: Железнодорожный музей, ул. Гагарина, 18

Режим работы: работает до середины июня, пн–чт 9:00–18:00, пт 10:00–18:00, сб 10:00–17:00

Стоимость: школьники – 250 рублей, взрослые – 350 рублей

Что посмотреть в кино?

«Грязные деньги» (18+)

Кадр из фильма «Грязные деньги» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Фото: скриншот из трейлера к фильму

Харизматичный магнат Салазар провернул аферу века – украл миллиард долларов. Вернуть похищенное поручают отряду элитных агентов.

Страна: Великобритания, США

Актеры: Джейк Джилленхол («Ночной ловец», 18+), Генри Кавилл («Ведьмак», 18+), Эйса Гонсалес («Министерство неджентльменских дел», 18+), Розамунд Пайк («Исчезнувшая», 18+)

Жанр: Боевик, триллер

«Не одна дома 3. Выпускной» (6+)

Кадр из фильма «Не одна дома 3. Выпускной» с Миланой Хаметовой. Фото: скриншот из трейлера к фильму

Маша готовится к выпускному, но праздник оказывается под угрозой из-за появление злой Няни. Теперь девочке и ее друзьям предстоит разрушить планы злодейки и спасти торжество.

Страна: Россия

Актеры: Милана Хаметова («Не одна дома 2», 6+), Давид Манукян («Не одна дома», 6+), Роман Курцын («Я худею», 16+)

Жанр: Комедия, приключения, семейный

«Богатыри» (6+)

Кадр из фильма «Богатыри» с Романом Курцыным и Романом Постоваловым в главных ролях. Фото: скриншот из трейлера к фильму

Школьник Ваня оказывается в Древней Руси, где знакомится с двумя богатырями. Вместе с ними он отправляется в наш мир, чтобы волшебные артефакты и остановить злую волшебницу Гордею, которая задумала что-то очень плохое.

Страна: Россия

Актеры: Роман Курцын («Балканский рубеж», 16+), Роман Постовалов («Огонь», 12+), Алена Михайлова («Вампиры средней полосы», 18+)

Жанр: Комедия, семейный, фэнтези

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что изменится на экзаменах: более 27 тысяч школьников из Удмуртии сдадут ГИА в 2026 году

Джейн Остин довела: как шитье кринолинов прославило преподавательницу из Ижевска до съемок в фильме «Война и мир»

Как называют мальчиков в Ижевске в 2026: редкие библейские имена снова входят в моду