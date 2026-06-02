Главные новости Ижевска на утро 2 июня: суд за нападение на полицейского и удаление опухоли размером с яйцо

Доброе утро, Ижевск! 2 июня в нашем городе похолодает до +18°С, синоптики обещают дожди. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних суток.

Напавшего на полицейских гражданина Таджикистана осудили в Удмуртии

В Воткинске суд признал 29-летнего гражданина Таджикистана виновным в применении насилия к сотрудникам полиции.

В феврале 2026 года полицейские прибыли по месту жительства мужчины, чтобы проконтролировать соблюдение режима высылки. Иностранец не исполнил обязанность своевременно покинуть территорию России. Стражи порядка потребовали, чтобы он проехал в отдел для решения вопроса о задержании, депортации или помещении в спецучреждение. В ответ нарушитель набросился на полицейских и растолкал их, причинив правоохранителям боль.

Суд оштрафовал обвиняемого на 15 тыс. рублей. Мужчину также выдворили за пределы страны.

Две опухоли размером с куриное яйцо: пациентке из Глазова провели сложнейшую операцию на сердце

В Республиканском клинико-диагностическом центре Удмуртии прооперировали двух женщин с новообразованиями в сердце.

Пациентку из Глазова доставили в кардиоцентр экстренно. Во время обследования врачи обнаружили в полости левого предсердия две гигантские опухоли – каждая размером с крупное куриное яйцо.

Операцию провели на остановленном сердце. Пациентку подключили к аппарату искусственного кровообращения. Мультидисциплинарная бригада в составе кардиохирургов Владислава Рыкова и Сергея Назарова, анестезиологов Сергея Рудь и Ивана Королева, а также перфузиолога Любови Бутолиной удалила гигантские новообразования и восстановила структуры органа. Вмешательство заняло пять часов.

Вторая пациентка – жительница Ижевска. Во время планового медосмотра у нее выявили небольшое новообразование, которое, к счастью, оказалось доброкачественным. Из-за малых размеров опухоли врачи выбрали щадящий метод: доступ к сердцу получили через разрез между ребрами. Это позволило снизить операционную травму и ускорить восстановление.

Обе операции прошли успешно благодаря слаженной работе кардиологов, хирургов и анестезиологов. В послеоперационный период пациенткам помогали восстанавливаться кардиологи Елена Морозова и Лариса Лазарева. Сейчас женщины уже выписаны под амбулаторное наблюдение и продолжают реабилитацию.

Глава СК РФ запросил доклад по делу о групповом избиении девочки в Ижевске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о групповом избиении девочки-подростка в Ижевске.

Ранее три девушки напали на сверстницу в одном из городских парков и избили ее, нанеся ряд ударов по голове и другим частям тела. Очевидцы сняли все происходящее на видео, но разнять драку не попытались. Пострадавшую госпитализировали.

Уголовное дело квалифицировали по статье 213 УК РФ (хулиганство).

