Бирюзовые груши и клубничные деревья: как жителям Ижевска продают сорняки и выдуманные растения на маркетплейсах

Будьте аккуратны, тщательно изучайте ботанические характеристики и проверяйте на соответствие покупки в ПВЗ! Фото: envato elements

В разгар дачного сезона специалисты Россельхознадзора бьют тревогу: на популярных маркетплейсах все чаще продают опасные растения под видом декоративных культур. Некоторые из них способны быстро захватить участок, вытеснить другие посадки и даже привести владельца земли к штрафам.

Особое внимание ведомства привлекли случаи продажи семян борщевика Сосновского. Покупателям его предлагают под видом необычных или редких растений, хотя на самом деле речь идет об одном из самых агрессивных инвазивных видов в России. Рассказываем, чего стоит остерегаться.

Красивые картинки могут обернуться серьезными проблемами

По данным специалистов, недобросовестные продавцы нередко используют привлекательные фотографии и громкие описания, чтобы выдать опасные растения за экзотические садовые культуры.

В результате дачники рискуют собственными руками занести на участок сорняк, который затем будет крайне сложно вывести.

Начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора Россельхознадзора Ольга Захарова сообщила, что подобные случаи фиксируются регулярно. По ее словам, работа с маркетплейсами будет усилена, чтобы ограничить продажу опасных семян.

Ситуацию осложняет то, что с марта 2026 года в России действуют новые требования по борьбе с инвазивными растениями. Владельцы земельных участков обязаны принимать меры по уничтожению борщевика Сосновского и других опасных видов.

Если участок окажется заражен таким растением, собственнику могут грозить штрафы. В отдельных случаях последствия могут оказаться еще серьезнее.

«Бирюзовые груши» и другие растения, которых не существует

Еще одна проблема — продажа откровенно вымышленных культур. На маркетплейсах регулярно появляются объявления о продаже «клубничных деревьев», «бирюзовых груш», необычных разноцветных ягод и других растений, которых в природе попросту не существует.

Как правило, такие карточки сопровождаются яркими изображениями, созданными с помощью нейросетей.

Покупатели, особенно пожилые люди и начинающие садоводы, заказывают семена в надежде вырастить нечто уникальное, но в итоге получают совершенно другой результат или не получают его вовсе.

Можно ли вернуть деньги

Если товар не соответствует заявленным характеристикам, покупатель вправе потребовать возврат средств в соответствии с законом «О защите прав потребителей». При отказе продавца спор можно решать через суд.

Эксперты отмечают, что при массовом распространении подобных схем ответственность может быть весьма серьезной. В зависимости от обстоятельств речь может идти не только о гражданско-правовых последствиях, но и об уголовной ответственности.

Кроме возврата денег покупатель также вправе требовать дополнительные компенсации, предусмотренные законодательством.

Как не попасться на уловки продавцов

Специалисты советуют внимательно изучать информацию о товаре перед покупкой. Важно обращать внимание на репутацию продавца, читать отзывы и не ограничиваться только положительными комментариями. Часто именно негативные отзывы позволяют понять реальные проблемы товара.

Также эксперты рекомендуют настороженно относиться к слишком красивым фотографиям и невероятным обещаниям в описании. Если растение выглядит так, словно его нарисовали для фантастического фильма, скорее всего, стоит дополнительно проверить информацию о нем.

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