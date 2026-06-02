Опасные дни для самочувствия: прогноз магнитных бурь в июне 2026 в Ижевске

Май в Удмуртии оказался не только рекордно теплым, но и довольно неспокойным с точки зрения космической погоды. Магнитные бури несколько раз приходили неожиданно и заметно отличались от предварительных прогнозов. Чего ждать от первого летнего месяца? Будет ли июнь спокойнее или Солнце вновь преподнесет сюрпризы? Изучили данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН и подготовил подробный прогноз геомагнитной активности на июнь 2026 года.

Солнце способно удивлять

Предварительный прогноз на май выглядел достаточно благоприятным. Специалисты ожидали, что до середины месяца магнитосфера останется преимущественно спокойной, а первая слабая буря произойдет лишь 15–16 мая. На практике все оказалось иначе.

Так выглядел прогноз геомагнитной активности на май 2026. Фото: xras.ru

Уже 1 мая были зафиксированы первые геомагнитные возмущения. Затем 4–5 мая произошла полноценная магнитная буря средней силы. Аналогичная ситуация повторилась 15–16 мая, после чего повышенная активность сохранялась еще несколько дней.

Даже последние дни месяца преподнесли сюрприз: вместо прогнозируемого спокойствия 29–31 мая магнитосфера вновь вошла в возбужденное состояние.

А такой геомагнитная активность оказалась по факту. Фото: xras.ru

Именно поэтому специалисты напоминают: долгосрочные прогнозы дают лишь ориентир, а ситуация на Солнце может измениться буквально за несколько суток.

Прогноз на июнь 2026

Начало месяца обещает быть комфортным для большинства людей.

1 июня магнитосфера оставалась спокойной. Лишь в первой половине дня наблюдался кратковременный всплеск активности, который быстро сошел на нет. 2 июня геомагнитный фон полностью стабилизировался.

3 июня возможен переход магнитосферы в возбужденное состояние. Однако специалисты считают маловероятным развитие полноценной магнитной бури.

Начало июня по предварительному прогнозу. Фото: xras.ru

4 и 5 июня ожидаются одними из самых спокойных дней недели. Индекс геомагнитной активности будет находиться на уровне около 2–2,5 балла.

6 и 7 июня ситуация практически не изменится. На выходных серьезных возмущений не прогнозируется.

Тем не менееИ все-таки астрономы обращают внимание на крупные активные области, которые сейчас наблюдаются на поверхности Солнца. Пока они остаются стабильными, но при вспышке ситуация может измениться очень быстро.

Следующая рабочая неделя также начнется спокойно. 8 июня магнитосфера останется в зеленой зоне. 9 июня значительных изменений не ожидается. Геомагнитный индекс будет находиться в пределах нормы. 10 июня станет последним спокойным днем перед ожидаемым всплеском солнечной активности.

Именно этот период специалисты называют своеобразным затишьем перед возможной бурей.

Самые сложные дни месяца ожидаются 11 и 12 июня. Согласно актуальным расчетам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, именно 11 и 12 июня станут наиболее напряженными днями месяца. На эти даты прогнозируются магнитные бури слабого и среднего уровня.

В такие периоды некоторые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Среди наиболее распространенных жалоб специалисты называют головные боли, скачки артериального давления, слабость, повышенную утомляемость, нарушения сна и снижение концентрации внимания.

Особенно внимательно к своему состоянию рекомендуют относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хроническими болезнями нервной системы.

13 июня геомагнитная активность начнет снижаться, однако влияние предыдущих бурь еще может ощущаться.

Примерный прогноз геомагнитной активности на июнь 2026. Фото: xras.ru

Если текущий прогноз сохранится, то вторая половина месяца окажется заметно спокойнее первой. С 14 по 30 июня геомагнитный индекс будет преимущественно находиться в пределах 2–3 баллов. Это соответствует спокойному или слабо возмущенному состоянию магнитосферы. Серьезных магнитных бурь на этот период специалисты пока не прогнозируют.

Такая ситуация позволит метеочувствительным людям немного перевести дух после возможного всплеска активности в середине месяца.

Почему прогнозы магнитных бурь часто меняются

Главная причина заключается в непредсказуемости самого Солнца.

Даже современные спутники и обсерватории не всегда могут заранее определить, когда именно произойдет мощная вспышка. Если на поверхности Солнца возникает выброс плазмы, то его последствия достигают Земли примерно через 2–3 суток.

Поэтому прогноз, опубликованный за несколько недель вперед, может существенно измениться уже через несколько дней.

Именно по этой причине ученые советуют воспринимать долгосрочные расчеты как ориентировочные и следить за ежедневными обновлениями космической погоды.

