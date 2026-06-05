Главные новости Ижевска на утро 5 июня: квартира со 112 кошками и дело об убийстве школьника в магазине

Доброе утро, Ижевск! В пятницу в нашем городе ожидается до +20°С, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних суток.
В Ижевске обнаружили квартиру, где хозяин содержал больше 112 кошек в ужасных условиях.
У хозяина квартиры, по словам зоозащитников, была своя позиция: «все должно быть естественно и нарушать природные процессы нельзя». В результате животные расплодились до такого количества, причем некоторые родились от близкородственных связей.
Волонтеры просят неравнодушных жителей региона помочь финансово или забрать хотя бы одного котика домой.
В Ижевске завершилось расследование резонансного уголовного дела об убийстве 15-летнего школьника на входной группе магазина.
По версии следствия, в день трагедии, 12 января 2026 года, 36-летний ижевчанин подошел к магазину, в котором работала его сожительница, и увидел группу школьников. Мужчина начал конфликтовать с подростками, после чего подошел к потерпевшему, внезапно выхватил нож и ударил его. Мальчик умер на месте трагедии. Обвиняемый, испугавшись ответственности, убежал и избавился от орудия преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Фигурант частично признал вину в преступлении. Сейчас он находится под арестом. Уголовное дело готовят для передачи в суд.
28-летний житель Сарапула осужден за негативные комментарии в интернете и разжигание ненависти.
Мужчина неоднократно оставлял под публикациями ВКонтакте комментарии, в которых негативно отзывался и призывал к насилию над депутатами России и Главой Удмуртии Александром Бречаловым.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.
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