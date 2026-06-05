Главные новости Ижевска на утро 5 июня: квартира со 112 кошками и дело об убийстве школьника в магазине

Главные новости Ижевска на утро пятницы. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! В пятницу в нашем городе ожидается до +20°С, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних суток.

Более 112 кошек жили в квартире в Ижевске

В Ижевске обнаружили квартиру, где хозяин содержал больше 112 кошек в ужасных условиях.

У хозяина квартиры, по словам зоозащитников, была своя позиция: «все должно быть естественно и нарушать природные процессы нельзя». В результате животные расплодились до такого количества, причем некоторые родились от близкородственных связей.

Волонтеры просят неравнодушных жителей региона помочь финансово или забрать хотя бы одного котика домой.

Завершено расследование дела об убийстве подростка у магазина в Ижевске

В Ижевске завершилось расследование резонансного уголовного дела об убийстве 15-летнего школьника на входной группе магазина.

По версии следствия, в день трагедии, 12 января 2026 года, 36-летний ижевчанин подошел к магазину, в котором работала его сожительница, и увидел группу школьников. Мужчина начал конфликтовать с подростками, после чего подошел к потерпевшему, внезапно выхватил нож и ударил его. Мальчик умер на месте трагедии. Обвиняемый, испугавшись ответственности, убежал и избавился от орудия преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Фигурант частично признал вину в преступлении. Сейчас он находится под арестом. Уголовное дело готовят для передачи в суд.

Житель Сарапула осужден за призывы к насилию над Главой Удмуртии

28-летний житель Сарапула осужден за негативные комментарии в интернете и разжигание ненависти.

Мужчина неоднократно оставлял под публикациями ВКонтакте комментарии, в которых негативно отзывался и призывал к насилию над депутатами России и Главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

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