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НовостиПроисшествия4 июня 2026 13:20

Житель Сарапула осужден за призывы к насилию над Главой Удмуртии

Мужчина писал негативные комментарии в интернете и оказался в суде
Виола Романова
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

28-летний житель Сарапула осужден за негативные комментарии в интернете и разжигание ненависти. Об этом сообщили в пресс-службе Сарапульского городского суда.

Установлено, что мужчина неоднократно оставлял под публикациями ВКонтакте комментарии, в которых негативно отзывался и призывал к насилию над депутатами России и Главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

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