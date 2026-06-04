Житель Сарапула осужден за призывы к насилию над Главой Удмуртии

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

28-летний житель Сарапула осужден за негативные комментарии в интернете и разжигание ненависти. Об этом сообщили в пресс-службе Сарапульского городского суда.

Установлено, что мужчина неоднократно оставлял под публикациями ВКонтакте комментарии, в которых негативно отзывался и призывал к насилию над депутатами России и Главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

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