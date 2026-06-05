Куда сходить в Ижевске с 6 по 7 июня: балет «Ромео и Джульетта», уроки зумбы и спектакли у Ротонды

Сцена из балета «Ромео и Джульетта». Фото: Государственный театр оперы и балета Удмуртии

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этих выходных.

Суббота

Зумба на Центральной площади (0+)

В Ижевске пройдет урок зумбы на свежем воздухе. Зумба – танцевальная фитнес-программа, сочетающая элементы аэробики и латиноамериканских танцев. Тренировка проходит под энергичную музыку.

Когда: 6 июня в 10:00

Где: Центральная площадь Ижевска

Вход свободный

Вечерний ижевский Арбат (0+)

В программе:

– с 15:00 до 15:30 – сценки с Петрушкой от русского фольклорного уличного театра «Лиходеи» (0+);

– с 16:00 до 16:30 – спектакль-игра «Приключения желтого воздушного шарика» от театра «МО» (0+);

– с 15:00 до 21:00 – выставка плакатов дизайнеров из разных стран мира (16+)

– с 16:00 до 18:00 – плакатный воркшоп «Управление хаосом» (6+)

– с 18:00 до 18:45 – пластический перфоманс «Каренина» от театра «МО» (16+);

– с 18:00 до 20:00 – открытый городской пленэр, где можно порисовать и получить консультацию от художников (12+)

– с 19:00 до 21:00 – музыкальные сеты от ижевских диджеев (6+)

– с 20:00 до 21:00 – приглашают посмотреть на звёзды и солнце в телескоп в интерактивном лектории (0+)

Когда: 6 июня с 15:00 до 21:00

Где: Ротонда и бульвар у парка Горького

Участие в мероприятиях бесплатное. Событие состоится при хорошей погоде.

Балет «Ромео и Джульетта» (12+)

Всемирно известная трагическая история любви Уильяма Шекспира оживет на сцене в виде танца.

Зрителей ждут изысканные костюмы, исторические декорации и красивая, но печальная история любви Ромео и Джульетты, чьи семьи враждуют между собой.

Когда: 6 июня в 18:00

Где: Театр оперы и балета, ул. Пушкинская, 221

Билеты: от 800 рублей

Мастер-класс «Народная традиционная кукла» (6+)

Горожан приглашают на мастер-класс по созданию Крупенички на выставке «Мы русские. Локальные группы русского народа».

Крупеничка – славянская обережная кукла, притягивающая в дом достаток и богатство. Основным ее наполнителем является крупа, которая символизирует хороший урожай и прибыль. Крупеничку традиционно делали без лица, как и остальных обрядовых кукол на Руси.

Занятие проведет Татьяна Михалецкая – мастер по народной, сувенирной и авторской кукле, лоскутному шитью, дизайнер сценического костюма и этнической одежды.

Когда: 6 июня в 15:00

Где: Карла Маркса, 244а

Стоимость: 500 рублей

Воскресенье

Мастер-класс по созданию капкейка «Слизерин» (6+)

Ижевчан приглашают на занятие, где научат готовить шоколадный капкейк с кремом, украшенный змеей. Все материалы для работы будут предоставлены.

Когда: 7 июня 11:30

Где :«Косой Переулок», ул. Пушкинская, 223

Стоимость: 800 рублей

Выставка «Петр Елкин: творчество, ставшее народным» (0+)

С 6 июня в столице Удмуртии начнет работать новая выставка, посвященная 80-летнему юбилею Заслуженного художника России, народного художника Удмуртии Петра Елкина.

Экспозиция-ретроспектива творчества мастера, включает его лучшие живописные и графические произведения разных лет.

Петр Елкин – многогранный художник-реалист, работающий в различных жанрах изобразительного искусства.

На выставке представлены:

– масштабное полотно «Слушая голос поэта», посвященное памяти известного удмуртского поэта Флора Васильева;

– натюрморт «Материнский стол» – яркий декоративный рассказ о трудолюбии и мастерстве удмуртской женщины, заботливой матери;

– монументальное тематическое полотно «Напутствие».

Когда: экспозиция работает с 6 июня по 2 августа 2026 года

Где: Музей Искусств, ул. Кирова, 128

Стоимость билетов: от 250 рублей

Мастер-класс «Флорариум» (6+)

Горожан приглашают создать уникальный флорариум.

Флорариум – это закрытая или частично закрытая прозрачная емкость (из стекла или пластика), внутри которой создается миниатюрная экосистема с растениями.

Все материалы будут предоставлены.

Когда: 7 июня с 18:30 до 20:30

Где: мастерская студия Арт-Сундучок, ул. Квартальный проезд, 82

Стоимость: от 750 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Дени и Мэни в кино» (6+)

Кадр из фильма «Дени и Мэни в кино». Фото: скриншот из трейлера

Лабрадор Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею.

Они впервые оказываются в разлуке с другом сфинксом Мэни.

Дэни с головой погрузился в яркий мир шоу-бизнеса, но вскоре он понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов.

Страна: Россия

Актеры: собака Дени, кот Мэни, Степан Девонин («Один маленький ночной секрет», 18+), Ольга Веникова («Олень», 18+), Артем Ткаченко («Чудо-доктор», 16+), Евгения Медведева («Лед 3», 6+)

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

Мультфильм «Шевели перьями» (6+)

Кадр из мультфильма «Шевели перьями». Фото: скриншот из трейлера

Юному орлу по имени Игги снится один и тот же сон, где он парит в небе свободно и легко. Но наяву его мир совсем иной – здесь птицы не летают.

Но все меняется, когда Игги встречает свою новую одноклассницу Ив, без ума влюбленную в авиацию. Благодаря новой знакомой Игги обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте о полетах.

Страна: Польша

Год: 2025

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Фильм «Закулисье реальности» (18+)

Кадр из фильма «Закулисье реальности». Фото: скриншот из трейлера

Продавец мебели Кларк находит в подвале магазина тайный портал в другое измерение.

Он попадает в бесконечный лабиринт извилистых желтых коридоров с влажными коврами и шумящими лампами…

Страна: США

Актеры: Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж», 18+), Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств», 18+), Эван Джогиа («56 дней», 18+)

Год: 2026

Жанр: ужасы

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