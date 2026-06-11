Куда сходить в Ижевске с 12 по 14 июня: мероприятия в честь Дня города, ижевская регата и открытая студия радио «Адам»

День города в Ижевске на Центральной площади в 2025 году. Фото: Данил Иванов

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти длинные праздничные выходные в честь Дня России и Дня города

Пятница

День города на Центральной площади (0+)

12 июня 2026 года здесь будет проходить множество развлекательных и познавательных мероприятий.

На главной сцене Центральной площади

– в 12:00 – итоги телевизионного проекта «Звездочки Удмуртии»;

– с 13:00 до 15:00 – церемония вручения грантов Главы города Ижевска и Городской думы города Ижевска одаренным детям и коллективам «Дети Ижевска – таланты России»;

– с 15:00 до 16:00 – проект «Голос моей родины»;

– с 16:00 до 17:00 – концерт ансамбля «Италмас», приуроченный к году единства народов России;

– с 17:00 до 18:00 – театрализованный концерт «Голоса Отечества»;

– с 18:00 до 19:00 – концерт кавер-группы «Кофеин»;

– с 19:00 до 22:00 – театрализованная шоу-программа «Ижевск – город добрых дел».

На малой сцене Центральной площади

– в 11:00 – хор матерей «Мамин голос»;

– с 12:00 до 14:00 – фестиваль молодежных центров.

Около гостиницы «Космос»

– с 10:00 до 17:00 – фестиваль единоборств «Ижевск на спорте». Финал командных соревнований «Сила в единстве».

– с 11:00 до 16:00 – детский день города «Детский город добра». Квест «Шагаем по любимым сказкам».

На площадке напротив ТЦ «ЦУМ»

– с 11:00 до 16:00 – Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика»;

– с 11:00 до 17:00 – молодежный фестиваль «Голос улиц».

На площадке за Домом Правительства УР

– с 10:00 до 19:00 – гастрофестиваль уличной еды «Вкусно здесь».

Вход на все мероприятия свободный.

День города в Музее Искусств (0+)

Жителей Ижевска приглашают на мероприятия в честь Дня России и города в музей.

В программе:

– с 12:00 до 14:00 – мастер-класс «Цветы в смоле», где будут создавать украшение с сухоцветами в смоле (6+). Стоимость: 800 рублей.

– с 12:00 до 13:00 – музейная программа «В гостях у русских государей (0+). Стоимость: 300 рублей.

– Экскурсия «Мир, в котором краски обретают чувства» по выставке «Душа удмуртской земли» (12+). Стоимость: от 300 рублей.

– с 15:00 до 17:00 – мастер-класс «Я люблю Ижевск», где будут рисовать картину акрилом (12+). Стоимость: 800 рублей.

– с 18:00 до 19:00 – музыкальная программа «Город моей мечты» (0+). Вход свободный.

Когда: 12 июня с 12:00

Где: ул. Кирова, 128

Вход на мероприятия платный

День России в Национальной библиотеке (0+)

12 июня Национальная библиотека отмечает День России и День города Ижевска.

В программе:

– с 10:00 до 18:00 – выставка «Русских слов собиратель: к 200-летию со дня рождения В. И. Даля».

– 15:30 – викторина «Живой словарь Великой Руси» по Толковому словарю живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля.

– в 11:00 – мастер-класс «Кокошник в цветах триколора». Участники научатся создавать розы из атласных лент и соберут из них яркое украшение в цветах российского флага. Готовые цветы станут основой для праздничного кокошника-ободка, который можно забрать с собой.

– в 11:00 – интерактивное занятие, посвященное традициям, сказкам и играм разных народов от детской студии «Народы большой страны. Камчатка». Здесь гости познакомятся с одним из самых удивительных уголков нашей страны – полуостровом Камчатка. Они узнают, как живут коренные народы региона, какие традиции передаются из поколения в поколение и почему природа здесь играет такую важную роль в культуре и повседневной жизни.

– в 12:00 – мастер-класс по созданию открытки ко Дню России.

– в 13:30 – лингвистическое расследование «Тайная жизнь слов: как менялся русский язык» ко Дню России. Участникам предстоит разобраться, как менялся русский язык на протяжении веков, а также узнать, откуда берутся новые слова, куда исчезают старые и какие тайны скрывают привычные правила русского языка.

– в 14:00 – интеллектуальная игра «Русская мозаика». Игра проходит на английском языке и включает пять тематических раундов: историю, литературу, музыку, кино и анимацию, а также достопримечательности России. Участников ждут вопросы в картинках, аудиозадания, ребусы и другие испытания.

– с 10:00 до 18:00 – пазл-битва «Собери Удмуртию». Здесь пройдут соревнования по сбору пазл-карты Удмуртии.

Когда: 12 июня с 10:00

Где: Советская, 11

Вход свободный

Студия радио «Адам» на Центральной площади Ижевска (0+)

Открытая студия радио «Адам» в 2024 году на Центральной площади. Фото: Мария Бакланова

12 июня открытая студия радио «Адам» будет работать у светомузыкального фонтана. Жители Ижевска смогут увидеть, как рождается настоящее радио, пообщаться с ведущими вживую. В прямом эфире поговорят о добрых делах и проектах, которые меняют Ижевск.

В числе гостей: Олег Гарин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Дмитрий Чистяков, Глава города Ижевска, Анастасия Власова, директор Centre digital & media, а также представители общественных организаций и бизнеса Удмуртии.

Когда: 12 июня с 10:00 до 18:00

Где: Центральная площадь Ижевска

Вход свободный

Ижевская регата–2026 (0+)

В праздничной программе: состязания по академической гребле, инклюзивный заплыв и гонки юных яхтсменов. Ребята до 16 лет примут участие в первом этапе Первенства города по парусному спорту на яхтах класса «Оптимист».

Когда: 12 июня с 10:00 до 17:00

Где: Береговая, 1

Вход свободный

Фотозона «НАШЕ Радио – Ижевск»: конкурсы и мастер-классы игры на барабанах (0+)

Ведущие «НАШЕ Радио – Ижевск». Фото: Мария Бакланова

12 июня на Центральной площади возле светомузыкального фонтана вы встретите ведущих «НАШЕ Радио – Ижевск». Гостей ждут конкурсы и подарки, фото и общение с ведущими, а еще – мастер-класс игры на барабанах и не только. Почувствуйте себя настоящей рок-звездой!

Когда: 12 июня с 10:00 до 18:00

Где: Центральная площадь Ижевска

Вход свободный

Гербер в парке Космонавтов (0+)

Ижевчан приглашают в парк Космонавтов на праздник Гербер.

В программе: интерактивные площадки и мастер-классы, национальные игры, концерт творческих коллективов и музыкальные посиделки, ярмарка мастеров и обрядовая каша.

Когда: 12 июня с 11:00 до 17:00

Где: ул. Воткинское шоссе, 118

Вход свободный.

Открытие шахматного сезона (0+)

Ижевчан приглашают на шахматную аллею, где состоится официальное открытие второго шахматного сезона на открытом воздухе.

В программе мастер-класс от легендарного шахматиста

Игоря Агапова – мастера спорта России, международного гроссмейстера, чемпиона мира по шахматной композиции. Он представит уникальную программу: «Жемчужины шахматной композиции», а также покажет и прокомментирует на большой демонстрационной доске классические произведения шахматного искусства.

Когда: 12 июня в 10:00

Где: шахматная аллея в парке им. Кирова, ориентир – большой футбольный мяч у стадиона «Купол».

Вход свободный

Фестиваль «Добрый Ижевск» в парке Кирова (0+)

Горожан приглашают на фестиваль «Добрый Ижевск» в концепции «Город добрых слов» – место, где идеи обретают форму, а слова превращаются в реальные добрые дела.

Фан-зона парка Кирова на день станет волшебным пространством с тематическими аллеями:

– улица Добра (желтая) – пространство заботы, волонтерства и единства;

– улица Жизни (зеленая) – территория энергии, спорта и преодоления;

– улица Любви (розовая) – место искренних разговоров о чувствах и ценностях;

– улица Семьи (оранжевая) – о теплых отношениях и самых важных внутренних ориентирах.

В программе:

– творческие и спортивные мастер классы;

– полезные акции: сбор вторсырья, сбор кормов для животных и помощь в пристройстве питомцев;

– площадка «Бизнес с добрым сердцем», где гости узнают, как бизнес вносит вклад в развитие города и реализует социально значимые проекты;

– концерт с участием городских творческих коллективов;

– выступление популярной кавер группы «Шпроты».

Когда: 12 июня 15.00-20.00

Где: Фан-зона парка Кирова

Вход свободный

Суббота

Спектакль «О, Мадонна!» (16+)

Сцена из спектакля «О, Мадонна». Фото: Государственный русский драматический театр УР

Постановка по пьесе Вуди Аллена «Бруклинская сказка».

Утка Сэл совершил сделку века – выгодно купил подлинную картину Рафаэля «Мадонна». Она стала отличным украшением гостиной. Вот только с членами его семьи начали происходить очень странные вещи...

Когда: 13 июня в 18:30

Где: Государственный русский драматический театр, ул. Максима Горького, 71

Билеты: от 880 рублей

Воскресенье

Оперетта «Проделки Ханумы» (12+)

Сцена из оперетты «Проделки Ханумы». Фото: Государственный театр оперы и балета УР

Действие происходит в конце XIX века в Тифлисе. Здесь между собой соперничают две свахи – Ханума и Кабато.

Разорившийся князь Вано Пантиашвили ищет богатую невесту, чтобы с помощью ее приданого избавиться от своих долгов и проблем.

Ханума взялась помочь Вано, а заодно и испортить планы Кабато.

Чем же закончится соперничество двух свах?

Когда: 14 июня в 18:00

Где: Государственный театр оперы и балета, ул. Пушкинская, 221

Билеты: от 900 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Холоп 3» (16+)

Кадр из фильма «Холоп 3». Фото: скриншот из трейлера

Супруги Лена и Борис Вяземские хотят развестись. Их дети Милана и Елисей против этого и решают обратиться за помощью к Грише и его команде, которая перевоспитывает мажоров.

Команда переносит Лену и Бориса в эпоху Петра Первого, где их ждет много испытаний.

Смогут ли они наконец-то понять и выслушать друга друга и сохранить семью?

Страна: Россия

Актеры: Милош Бикович («Вызов», 12+), Павел Прилучный («Мажор», 18+), Кристина Асмус («Склиф», 18+), Иван Охлобыстин («Интерны», 18+)

Мультфильм «Зверолюция» (0+)

Кадр из мультфильма «Зверолюция». Фото: скриншот из трейлера

Зои и ее питомцы находят странные странные инопланетные ягоды и решают их попробовать. После этого в их организме начинают происходить интересные вещи, у них просыпаются способности, которых раньше не было.

Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зои – острые когти, звериную силу и дикий нрав.

Страна: Испания

Год: 2026

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения

Фильм «Школа магических зверей. Хранители чуда» (6+)

Кадр из фильма «Школа магических зверей. Хранители чуда». Фото: скриншот из трейлера

Действие фильма разворачивается в школе магических зверей, где ученикам и их говорящим питомцам предстоит пройти ряд испытаний, чтобы спасти школу от закрытия.

Страна: Германия

Актеры: Эмилия Майер («Школа магических зверей», 6+), Лорис Сихровски («Школа магических зверей. Тайна подземелья», 6+), Леонард Конрадс (начинающий актер)

Год: 2025

Жанр: приключения, фэнтези

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Народный симфонический алко-дэнс*»: музыканты из Ижевска прошли первый отбор шоу «Хочу на ТНТ»

Где прячется плесень: эти 5 мест в квартирах Ижевска стоит проверить летом

Деревья вырубили на площади у Троицкого собора в Ижевске