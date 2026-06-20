Купаться, собирать душистые травы и не надевать черное: как жителям Удмуртии встретить день летнего солнцестояния, чтобы привлечь удачу

Наши предки считали, что ритуалы на летнее солнцестояние приносят удачу. Фото: envato.com

Период с 20 по 22 июня в народном календаре известен как дни летнего солнцестояния. В эти дни Солнце поднимается над горизонтом максимально высоко, а ночи коротки. Затем световой день начнет постепенно убывать.

Наши предки наделяли солнцеворот особым смыслом. Считалось, что в это время можно загадывать желания, собирать самые полезные травы и заряжаться энергией природы. О том, можно ли современным ижевчанам привлечь здоровье, благополучие и удачу, полагаясь на опыт предков, рассказывает наш постоянный эксперт – эзотерик Хельга Кольт.

Что такое солнцестояние

Легенд, повествующих о Солнце, много, но физика – одна. Причина солнцестояния заключается в наклоне земной оси. Вращаясь вокруг Солнца, наша планета подставляет ему то северное, то южное полушарие, и высота светила над горизонтом постоянно меняется. В северном полушарии летнее солнцестояние приходится на 21 июня – в этот день Солнце достигает самой высокой точки, а день самый долгий. Зимнее солнцестояние наступает в декабре, и Солнце в этот день стоит очень низко, а день заканчивается быстро.

Но для древних славян изменение длины дня было знаковым событием. Чтобы не потерять урожай, наши предки внимательно наблюдали за небом и природой, создавая календарь народных примет. Так, на Руси говорили, что после летнего солнцестояния «солнце поворачивает на зиму». До осени еще далеко, но природа достигает расцвета своих сил, и этим нужно пользоваться, пока не начало ощущаться первое дыхание осени.

Учимся у предков: как встречать летнее солнцестояние

Для жителей Древней Руси конец июня был особенно важен с точки зрения сельского хозяйства. В это время проводили обряды, связанные с плодородием, а также очищением, здоровьем и привлечением удачи.

«Наши предки жили по природным циклам. Они замечали, как меняется окружающий мир, и старались использовать такие периоды для обновления. Многие традиции солнцестояния были связаны с переходом человека на новый этап жизни», – объясняет Хельга Кольт.

Считалось, что в эти дни черпать энергию можно из земли, воды и света. Наши предки старались встретить солнцеворот на природе, так как верили, что рассвет в это время обладает особой силой, и очень важно поймать первый лучи солнца. Сегодня не каждый может позволить себе встать в полчетвертого, чтобы встретить рассвет, но если позволяет погода, стоит выбраться на природу. Пусть это будет просто прогулка в парке или поездка на дачу.

В этот день можно просто отправиться на прогулку или пикник. Фото: envato.com

Также во время солнцестояния было принято собирать травы. Считалось, что в этот период целительная сила растений наиболее велика, и женщины традиционно отправлялись собирать зверобой, чабрец и полынь. Травы сушили и потом использовали для отваров и обрядов. Это выполнимо и в наши дни, главное – не собирать растения вдоль дорог и в загрязненных районах. Ну и помнить о том, что любое растение имеет противопоказания, даже ромашка и мята.

Кроме того, в день летнего солнцестояния наши предки обязательно шли купаться или умывались утренней росой. Они верили, что во время солнцестояния вода смывает тревоги и болезни. Сегодня далеко не все водоемы пригодны для купания, но сходить в баню или просто принять душ – тоже считается, главное, иметь правильный настрой.

А по вечерам молодежь собиралась у костров. Современной альтернативой вполне могут стать посиделки возле мангала.

Ну и, конечно же, загадывание желаний! По словам Хельги Кольт, именно в пору летнего солнцестояния можно подводить промежуточные итоги года.

«Мы часто строим планы на Новый год, но к лету забываем о многих обещаниях, данных самим себе. Солнцестояние – хороший повод остановиться и честно ответить на вопрос: туда ли я иду? Иногда человеку не нужно начинать жизнь заново. Достаточно скорректировать направление и вспомнить о том, что для него действительно важно», – объясняет она.

Современным людям не обязательно выполнять сложные ритуалы – достаточно простой психологической практики. Запишите на листе бумаги цели, которых хочется достичь до конца этого года, а еще – все, чего удалось достичь и за что вы благодарны судьбе. Ведь наши предки тоже в эти дни также благодарили солнце за тепло и урожай.

Что нельзя делать во время летнего солнцестояния

Во время солнцеворота все умножается. Думаете о хорошем – умножится все хорошее в вашей жизни, но будете грустить, ссориться, завидовать – и всего этого тоже может стать больше. Поэтому в дни летнего солнцестояния наши предки старались не ругаться и не впадать в уныние. Они избегали носить мрачную одежду и выбирали яркие жизнерадостные цвета. А еще ни в коем случае не оставляли мусор, неубранную посуду или иной беспорядок.

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