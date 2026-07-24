Главные новости Ижевска на утро 24 июля: доходы кандидатов и итоги ЕГЭ

Еще один отличный день! Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Новая пятница пришла в Ижевск. 24 июля в нашем городе потеплеет до +30°С, возможны грозы. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий выходных.

Кто богаче из кандидатов

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых от Удмуртии по федеральным спискам партий.

«КП-Ижевск» изучила декларации и выяснила, кто оказался самым обеспеченным среди претендентов, сколько средств кандидаты держат на банковских счетах и какой недвижимостью и транспортом владеют.

82 стобалльника

В 2026 году сразу 82 выпускника из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ, что значительно превышает показатели прошлых лет. 80 стобалльников – выпускники текущего года, еще двое – выпускники прошлых лет. При этом в общей сложности зафиксировано 88 стобалльных результатов, т.к. шестеро ребят получили максимальный результат по двум предметам, в том числе по профильной математике и физике.

Врезался в авто и дом

Днем 22 июля на улице Пугачева в Воткинске произошло ДТП. 59-летний водитель автомобиля «Сангйонг Кайрон» выехал на встречную полосу и врезался в «Исузу» под управлением 51-летнего мужчины. После столкновения «Ссангйонг» отбросило в сторону, и он влетел в частный дом.

В аварии травмы получил водитель южнокорейского внедорожника. С места происшествия его увезли в больницу.

Хищения на 25 млн

В Глазове суд избрал меру пресечения 55-летней местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве. По данным следствия, с 2009 года обвиняемая работала директором одного из магазинов города. Злоупотребляя доверием учредителя, она похитила у него более 25 млн рублей.

В суде адвокат просил поместить женщину под домашний арест. Но суд счел, что обвиняемая может попытаться скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, а также оказать давление на потерпевшую и свидетелей. Женщину отправили в заключение под стражу на два месяца.

Ремонт набережной

В Ижевске продолжается благоустройство набережной – строители перешли к финишным работам. «Подземные» работы завершены: железобетонные конструкции и инженерные сети почти готовы. Сейчас на объекте укладывают гранит на лестницах в районе амфитеатра, плитку и брусчатку на пешеходных зонах, а также рулонный газон на склонах. Параллельно монтируют малые архитектурные формы.

До конца августа подрядчики должны завершить устройство пешеходных и велодорожек, установку освещения и высадку деревьев и кустарников.

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