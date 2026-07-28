Главные новости Ижевска на утро 28 июля: массированная атака БПЛА и новые перебои с поставками бензина

Главные новости на утро вторника. Фото: архив редакции

Новый день наступил в Ижевске. 28 июля в нашем городе ожидается потепление до +29°С, с кратковременными дождями и грозами. Начинаем день с краткого дайджеста главных минувших суток.

Самую массированную атаку БПЛА за последнее время зафиксировали в Удмуртии

Несколько беспилотников сбили в небе над Удмуртией утром 27 июля. Об этом в соцсетях сообщил Глава республики Александр Бречалов.

«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников», – сказал руководитель региона.

На данный момент, информации о пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Сотрудников склада Wildberries в Сарапуле эвакуировали из-за угрозы БПЛА

27 июля в Сарапуле эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries.

Эвакуацию провели в соответствии с требованиями безопасности в рамках введенного в республике режима «Опасное небо». По последним данным, прилетов по складу не было. О возобновлении работы объекта будет сообщено дополнительно.

В Удмуртии вновь возникли перебои с поставками топлива

В выходные в Удмуртии снова зафиксировали перебои с поставками автомобильного топлива. Как сообщил в своих социальных сетях председатель правительства республики Роман Ефимов, причиной стал очередной логистический сбой.

По его словам, крупные топливные компании уже направили в регион дополнительные объемы бензина. В настоящее время бензовозы находятся в пути, а поступление топлива на автозаправочные станции ожидается в ближайшие несколько дней.

Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба, где рассматривались меры по ускорению поставок топлива в республику.

Уголовное дело возбудили по факту утопления 17-летнего подростка в Удмуртии

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка на реке Ува. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла утром 26 июля в поселке Ува. Тело несовершеннолетнего нашли во время поисковых мероприятий. Отмечается, что подросток купался в необорудованном месте, где это запрещено.

Уголовное дело квалифицировали по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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