Главные новости Ижевска на утро 27 июля: смертельное ДТП и повышенная пожароопасность из-за жары

Главные новости на утро понедельника Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Новый неделя наступила в Ижевске. 27 июля в нашем городе ожидается жара до +33°С, без осадков. Начинаем день с краткого дайджеста главных минувших выходных.

Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе в Удмуртии

Смертельная авария произошла вечером 25 июля на федеральной трассе в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

По предварительным данным, около 22:30 на 197-м километре автодороги 75-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения в месте, где такой маневр запрещен, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате аварии водитель легковушки и его 72-летняя пассажирка получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.

Дорогу размыло у деревни в Глазовском районе

Сильные дожди вновь размыли насыпь на дороге к деревне Порпиево в Глазовском районе Удмуртии.

«К сожалению, стихия вновь нанесла ущерб инфраструктуре: пострадала насыпь на дороге в деревню Порпиево. Совсем недавно мы восстановили ее после предыдущего удара паводка», - написала в соцсетях Глава района Галина Аверкиева.

Для детальной оценки повреждений и разработки плана дальнейших действий на место выехала комиссия. К работам по восстановлении дороги приступят после снижения уровня воды в реке.

Подросток на самокате сбил женщину на тротуаре в Ижевске

23 июля очередная дорожная авария с участием средств индивидуальной мобильности произошла в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что 14-летний подросток, двигаясь на электросамокате по тротуару на улице Ленина (у речки Карлутки) сбил 45-летнюю женщину.

Пешехода с травмами доставили в больницу.

Повышенная пожароопасность объявлена в Удмуртии из-за жары

В ближайшие дни в Удмуртии ожидается аномально жаркая погода. По прогнозу Удмуртского гидрометцентра, 26 и 27 июля температура воздуха в республике может держаться на отметке в +35…+36 градусов.

Как сообщили в Госкомитете Удмуртии по делам ГО и ЧС, на фоне жары в регионе прогнозируется третий класс пожарной опасности. Из-за сухой растительности и усиления ветра до 12–14 м/с даже небольшое возгорание способно быстро распространиться.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор, не бросать непотушенные окурки и спички, а также не оставлять на открытом солнце стеклянные бутылки и другие предметы, которые могут стать причиной возгорания.

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